Zulima Pérez: "La comisión mixta servirá para visibilizar una colaboración que ya existía entre administraciones"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este miércoles a constituir una comisión mixta entre Ejecutivo central, Generalitat y ayuntamientos para coordinar la gestión de la dana. Una reclamación del Gobierno valenciano y que Sánchez acepta ahora, 14 meses después de la dana.

Esta comisión "servirá para visibilizar una colaboración que ya existía entre administraciones", aunque también será necesaria una "lealtad" entre gobiernos.

Así lo ha expresado la comisionada especial para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la dana, Zulima Pérez, en el IV Foro Económico Valenciano organizado por EL ESPAÑOL en colaboración con Invertia y Disruptores.

La comisionada del Gobierno para la reconstrucción llegó a su cargo en julio, y asegura que "desde el primer momento" estuvo trabajando para la causa: "Es una de las mayores desgracias que ha tenido este país en los últimos siglos, esa responsabilidad hace que tengamos que ser serios para afrontar la reconstrucción".

Así, cree que el Gobierno de España "tomó actuaciones extraordinarias" ante la situación. "El Gobierno tenía que apoyar directamente a los municipios, por eso se financió el 100% de la reconstrucción de las infraestructuras municipales" afectadas.

Zulima Pérez, comisionada especial para la Reconstrucción y Reparación de los daños por la dana

Pérez ha apuntado a una colaboración ya existente entre administraciones. "Esto es una continuidad de algo que ya se estaba haciendo, hace mucho que hacemos reuniones con alcaldes para avanzar en la reconstrucción", ha asegurado.

De esta forma, ha subrayado que "no es verdad que no hay colaboración". "Si no la hubiera, la reconstrucción no habría salido adelante", explica.

"Existe colaboración a muchos niveles", relata la comisionada. Entre ellos, destaca las reuniones entre ministros y consellers tras la dana y la repartición entre Gobierno y Generalitat para la reparación de infraestructuras de transportes dañadas.

También nombra a la Confederación Hidrográfica del Júcar. "Se reúne cada 10 días con la conselleria, es lo habitual". Y reitera que "siempre ha existido el plano de colaboración".

Asimismo, explica que la comisión mixta se ha creado 14 meses después porque "ha habido una petición". "El nuevo presidente de la Generalitat se ha reunido con Pedro Sánchez y se ha solicitado", explica.

Sobre la cooperación entre administraciones, advierte de que también debe existir "lealtad institucional": "Yo misma he tenido que desmentir datos falsos que daba la Generalitat sobre las ayudas del Gobierno".

Además, la comisionada del Gobierno ha aprovechado la ocasión para poner en valor el trabajo de los alcaldes. "Ahí estará el Gobierno de España para ayudarles, es precisamente una de las cuestiones de este comisionado", ha asegurado.

La cuarta edición del foro

EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores celebran estos días el IV Foro Económico de la Comunitat Valenciana, un encuentro presidido por el presidente ejecutivo del periódico, Pedro J. Ramírez, que cuenta también con el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca.

Los 40 ponentes realizarán una nueva revisión del impacto de la dana y las labores de reconstrucción, pero tendrán también el cometido de mirar con luces largas al horizonte y reflexionar sobre los retos y proyectos que marcarán el futuro económico de la Comunitat.

El foro, titulado en esta nueva edición La Comunidad Valenciana que viene, reunirá una vez más a los principales dirigentes de la política y la empresa de la autonomía.