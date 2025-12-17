Zulema García, directora de Proyectos de Lanzadera: "En 10 años hemos acelerado más de 1.700 empresas"

La directora de proyectos de Lanzadera, Zulema García, ha afirmado este miércoles que en los más de 10 años de funcionamiento de Lanzadera han ayudado a acelerar a más de 1.700 empresas y emprendedores. Además, la organización, actualmente acoge a 350 startups en el edificio situado en La Marina de Valencia.

Así lo ha anunciado en su intervención en el IV Foro Económico Valenciano organizado por EL ESPAÑOL en colaboración con Invertia y Disruptores, donde ha celebrado el crecimiento que ha tenido el proyecto, "impulsado en su día por todo un líder como es Juan Roig", a lo largo de estos años.

Lanzadera, en palabras de García, trabaja día a día por "mejorar la calidad" de su programa de 6 meses en el que acompañan a los emprendedores en su carrera por mejorar sus proyectos empresariales. Un periodo que "se puede renovar hasta un año" para aquellos que deseen prorrogar su permanencia "sin ningún tipo de coste" para ellos.

Así, la organización les "apoya desde distintos ámbitos". "Lo primero que hace Lanzadera es realizar un dignóstico, para saber las necesidades que tienen las empresas, qué les duele y de qué manera podemos ayudarles para que mejoren su rendimiento, bien sea por captación de talento, clientes...", ha resumido la directora general de Proyectos.

En resumen, lo que hace Lanzadera es "establecer los cimientos para que las empresas sean sostenibles, ayudarles a crecer bien, a profesionalizar e, incluso, a incrementar ventas". Aplicar para cada caso particular las necesidades que cada emprendedor tiene desde un punto de vista estratégico.

Zulema García, directora de Proyectos de Lanzadera

El perfil de emprendedor que busca ahora mismo la ayuda de la aceleradora de startups impulsada en su día por Roig es de una persona "de 35 años, formada y con experiencia profesional". Muchos, además, ya han integrado el uso de la Inteligencia Artificial "para optimizar sus procesos".

Ahora bien, emplean esta herramienta "como un instrumento, pero no como un fin en sí mismo".

En este escenario, Zulema García también ha celebrado que cada vez el porcentaje de mujeres emprendedoras sea mayor. En estos momentos, según ha anunciado, el 25% de las empresas que tiene Lanzadera están lideradas por mujeres. "Es muy importante que tengan referentes femeninos", ha considerado.

Como retos de futuro, la directora general se ha marcado el crecimiento en número de startups, "seguir apoyándolas mucho más". "Es un proyecto muy ambicioso y es importante que se sientan apoyados en cada proyecto", ha afirmado en el IV Foro Económico Valenciano de El Español celebrado en Innsomnia.

Para ello, a finales de 2026, la empresa cuenta con trasladarse a otro edificio en La Marina que se encuentra en plena construcción. "Vamos a poder albergar a muchos más empresarios y empresarias".

La cuarta edición del foro

EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores celebran estos días el IV Foro Económico de la Comunitat Valenciana, un encuentro presidido por el presidente ejecutivo del periódico, Pedro J. Ramírez, que cuenta también con el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca.

Los 40 ponentes realizarán una nueva revisión del impacto de la dana y las labores de reconstrucción, pero tendrán también el cometido de mirar con luces largas al horizonte y reflexionar sobre los retos y proyectos que marcarán el futuro económico de la Comunitat.

El foro, titulado en esta nueva edición La Comunidad Valenciana que viene, reunirá una vez más a los principales dirigentes de la política y la empresa de la autonomía.