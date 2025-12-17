Víctor Sendra destaca que el Roig Arena "ha logrado 40 'sold out' en menos de un año": "La gente quiere venir y repetir"

Se inauguró en septiembre, solamente lleva cuatro meses en funcionamiento, pero el Roig Arena ya ha logrado vender todas las entradas de "más de 40 conciertos" que están programados en el recinto.

Así lo ha destacado el director general del Roig Arena, Víctor Sendra, en el IV Foro Económico Valenciano organizado por EL ESPAÑOL en colaboración con Invertia y Disruptores.

El recinto cuenta con más de 70 eventos diferentes en su calendario para próximas fechas, y ya figura como un reclamo más de la ciudad. Esto, según Sendra, es en parte gracias a la inversión de 400 millones de euros de Juan Roig y "el legado que deja en Valencia".

"La suerte que tenemos es que Juan Roig nos haya dado la oportunidad de desarrollar el proyecto desde cero", ha destacado el director general del recinto.

Se trata de una inversión económica más que importante, pero desde la organización confían en el retorno que este va a dar no solo al Roig Arena, sino a la ciudad de Valencia: "Es un proyecto de ciudad".

Víctor Sendra, director general del Roig Arena

Así, Sendra ha subrayado que los 400 millones de euros no han servido únicamente para levantar la infraestructura de este recinto, sino que contempla desde un jardín hasta un colegio público y un parque que "fomentan el desarrollo de la ciudad". "Valencia tiene ahora ese legado, que es mayor que un retorno económico", ha expuesto.

Se trata de un recinto tan versátil, que acoge desde partidos de baloncesto hasta conciertos, pasando por su oferta gastronómica y los eventos corporativos que, asegura, marca la diferencia.

"El Roig Arena es un arena, no es un pabellón. La diferencia son las prestaciones que da cada tipo de recinto", ha apuntado Sendra.

En este caso, el gran abanico de opciones de ocio que ofrece Roig Arena hace que desde el recinto se estime un retorno económico anual de 150 millones de euros. Se trata de una estimación, ya que como subraya el propio director general, "hasta que no pase un año no se puede ver con certeza".

Sendra confía. El público, asegura, "está respondiendo muy bien": "La gente quiere venir, aunque más que la medición de asistencia, nos fijamos en quién repite".

También en el impacto que tiene en la sociedad, no solo en los asistentes: "Muchas veces ves a chavales haciendo cola para un concierto, madres paseando por el parque, otros jugando en la pista de baloncesto, vecinos paseando por la calle y empresarios saliendo del recinto. Eso es lo que vale la pena".

Sobre este, su director general pone en valor la infraestructura, el personal y el mantenimiento que se necesita para que funcione bien. "La innovación es clave, pero más que eso, que nuestra tecnología se pueda adaptar a cada ocasión", explica. "Puedes tener un edificio muy bonito pero si no tienes la mejor tecnología, es como una caja de zapatos vacía", ha añadido.

Así, resalta la capacidad del recinto de transformarse, en cuestión de horas, para albergar dos eventos completamente diferentes. La práctica hace al maestro: "Al principio nos costaba nueve horas desmontar un concierto y adecuarlo para un partido, ahora lo hacemos sin presión en cinco horas y media".

Tan solo llevan en activo cuatro meses, pero el objetivo del Roig Arena es claro: "Asentar y normalizar la actividad, mejorar y corregir cosas y afianzar el proceso".

Todo ello, según explica Sendra, va ligado a un "desarrollo económico sostenible a medio-largo plazo". "La sociedad se debe sentir orgullosa, tienen que ver que aportamos cosas diferentes y mucho beneficio", ha añadido.

La cuarta edición del foro

EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores celebran estos días el IV Foro Económico de la Comunitat Valenciana, un encuentro presidido por el presidente ejecutivo del periódico, Pedro J. Ramírez, que cuenta también con el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca.

Los 40 ponentes realizarán una nueva revisión del impacto de la dana y las labores de reconstrucción, pero tendrán también el cometido de mirar con luces largas al horizonte y reflexionar sobre los retos y proyectos que marcarán el futuro económico de la Comunitat.

El foro, titulado en esta nueva edición La Comunidad Valenciana que viene, reunirá una vez más a los principales dirigentes de la política y la empresa de la autonomía.