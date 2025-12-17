Camarero: "La Generalitat ha avalado con 14 millones a 1.600 jóvenes para que puedan comprar su primera vivienda"

La vivienda, el empleo y la juventud son las prioridades que debe afrontar el nuevo Gobierno de Pérez Llorca.

Así lo ha manifestado Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana, quien ha inaugurado el IV Foro Económico de EL ESPAÑOL en la Comunitat Valenciana.

La vicepresidenta ha iniciado su intervención en la que ha destacado los esfuerzos puestos en la reconstrucción durante el último año.

En esta línea, ha mencionado el relevo en la presidencia de la Generalitat tras la renuncia del presidente Mazón "en el que primaron el sentido común, la responsabilidad y la imperiosa necesidad de continuar con la reconstrucción".

"Desde hace apenas dos semanas contamos con un nuevo presidente, Juanfran Pérez Llorca, que dirige un Consell que sigue en marcha, sin interrupciones, dispuesto a continuar centrado en la reconstrucción y en la hoja de ruta con la que los valencianos nos dieron su confianza en mayo de 2023", ha afirmado.

Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Juventud e Igualdad

Después, ha querido hacer mención a la reunión que este miércoles se produce entre el presidente de la Generalitat y el jefe del Estado, Pedro Sánchez: "Confiamos en que se haga efectiva la colaboración institucional tan buscada por este Consell".

Susana Camarero ha desgranado así la hoja de ruta en la nueva conselleria que gestiona de cara a la última etapa de la legislatura, centrada en la vivienda, el empleo y la juventud.

Algunos de los compromisos que ha destacado han sido el Plan VIVE, "la expresión más clara de ese cambio de modelo": Un plan que apuesta por incrementar de manera efectiva las viviendas en nuestra tierra, movilizando suelo público, colaborando con el sector privado y reduciendo la burocracia que durante años ha sido un freno a la construcción de vivienda".

También ha explicado los avales públicos del IVF de hasta el 95% para facilitar el acceso a la vivienda. En total, ya se han avalado a 1.600 jóvenes, con 14,5 millones de euros de inversión.

"Están protegidos cuando establecemos reservas específicas del 40% para jóvenes en la nueva vivienda protegida. Lo están cuando les reducimos los impuestos del 8 al 6% del ITP para que puedan acceder a una vivienda, beneficiando a 22.600 jóvenes", ha asegurado.

Pese a ello, ha señalado, "la vivienda no se sostiene sin empleo". Por esta razón, el empleo es el segundo gran pilar de esta Vicepresidencia primera.

"El empleo es la base de la autonomía personal, de la dignidad social y de la libertad real. La Comunitat Valenciana está demostrando que, cuando hay estabilidad institucional, confianza económica y políticas orientadas a la creación de empleo, los resultados llegan", ha indicado Camarero.

De esta manera, ha afianzado que la Comunitat Valenciana lidera la reducción del paro junto con Andalucía, que ha descendido en 33.461 personas, un 10,3% menos desde el inicio de la legislatura.

"Una evolución especialmente positiva en el caso de mujeres y jóvenes", ha valorado la titular de Empleo.

IV Foro Económico CV

Los días 17 y 18 de diciembre, EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores organizan el IV Foro Económico de la Comunitat Valenciana La Comunitat Valenciana que viene.

En esta edición se pondrá puesto el foco en el desarrollo económico y social de la autonomía tras el impacto de la dana, contando con más de medio centenar de ponentes de las distintas administraciones del Estado, autonómicas, provinciales y locales, líderes de los agentes sociales, presidentes y directores de las principales empresas, multinacionales tecnológicas, startups... que darán a conocer con detalle los proyectos que lideran y su visión de futuro.