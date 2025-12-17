Valencia: "la mejor ciudad para vivir, emprender y trabajar", con la financiación estatal como asignatura pendiente

Representantes políticos y empresariales antes de abordar la mesa 'El atractivo de Valencia' en la primera jornada de esta cuarta edición del foro. Vicent Bosch

Que Valencia dispone de una ubicación geográfica y una calidad de vida privilegiada no es ningún secreto. Pero la capital del Turia es mucho más y aspira a seguir siéndolo en el futuro.

Gastronomía, patrimonio, climatología, cultura, ocio, festivales, industria... son muchos los atractivos por los que cada año inversiones y trabajadores de todo el mundo eligen esta ciudad, aunque, hay asignaturas pendientes, el principal, la llegada de la reclamada financiación por parte del Gobierno central.

Estas han sido algunas de las ideas expresadas en la mesa redonda El atractivo de Valencia, dentro de la primera jornada del IV Foro Económico de la Comunitat Valenciana 'La Comunitat Valenciana que viene', organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES.

En la mesa han participado referentes de la administración pública y el ámbito empresarial y cultural de la región: Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación e Inversiones del Ayuntamiento de Valencia; Nicolás Bugeda, director-gerente del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana; Víctor Pérez, presidente de Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (Fotur) y Nacho Mas, CEO de Startup Valencia.

"Hemos cuadruplicado las inversiones llegadas a Valencia en 2025 y duplicado la llegada de empresas. Además, en cuanto a las startups, atesoramos una cifra histórica los primeros once meses del año, con una captación de más de 200 millones de euros", ha manifestado Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación e Inversiones del Ayuntamiento de Valencia.

Por su parte, el CEO de Startup Valencia, Nacho Mas, ha puesto en valor cómo la ciudad "tiene una calidad de vida que nos sitúa en los puestos más altos en todos los rankings internacionales y también es la mejor ciudad para emprender y para trabajar".

El talento que emana de las universidades y centros tecnológicos es básico para lograr ese equilibrio, y a él también contribuyen espacios como la Marina de Valencia y una potente industria, muy innovadora, que está posicionando Valencia dentro y fuera de nuestras fronteras, según ha manifestado Mas en el foro.

Pero el esfuerzo de la sociedad civil necesita el espaldarazo definitivo de la Administración central, han coincidido los participantes, para que eclosione todo el potencial de la ciudad y la región.

Nicolás Bugeda, director-gerente del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, ha sido muy claro al respecto: "Imaginaos que esto mismo que hemos conseguido entre todos fuera, además, con el apoyo del Gobierno de España; Valencia y la Comunidad Valenciana podría ser aún más grande".

¿Y cuál es el papel de desempeña el ocio en este escenario? Víctor Pérez, presidente de Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (Fotur) ha lamentado que desde la esfera pública, algunas administraciones "tengan miedo de reconocer que el turismo, sin el ocio, no se concibe".

"El ocio siempre ha estado ahí, salimos adelante como el corcho, pero necesitamos ir de la mano de la Administración, ahora hay comunicación, y atravesamos un momento en el que se nos conoce por los eventos de calidad; somos la tierra de los festivales, de los tardeos, … el ocio está desestacionalizado".

"Y necesitamos un pelín más de reconocimiento por parte del Gobierno central, porque el turismo sin el ocio no se concibe. Que no les de miedo incluir y tener en cuenta al ocio al hablar de turismo, así se lo he trasladado recientemente al ministro", ha reiterado Víctor Pérez.

En esa línea, Paula Llobet ha calificado la colaboración público-privada como "fundamental" para entender la etapa que atraviesa Valencia. "Visit Valencia es el claro ejemplo; nos hemos marcado una estrategia de ciudad muy clara y definida. Sabemos hacia dónde queremos ir y nos basamos en la gobernanza participativa. Hemos escuchado todas las demandas de todos los sectores".

La concejala ha puesto como ejemplo de esta colaboración el Palacio de Congresos, "en dos ocasiones el mejor del mundo", la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Feria Valencia o el Roig Arena.

Respecto a la imperante necesidad de conjugar el descanso de los vecinos con el ocio, Víctor Pérez desde (Fotur) ha insistido en que "buscar el equilibrio es prioritario"; pero, además del Roig Arena, Valencia necesita un gran recinto al aire libre para atraer eventos que exigen esta ubicación y que "nos pueden ayudar a situar aún más a la ciudad en el mapa".

Pérez ha asegurado que ya están trabajando en ello de la mano de las administraciones con una primera toma de contacto.

Por último, Nicolás Bugeda, ha instado a todos los agentes sociales y públicos a hacer autocrítica, ver "en qué estamos fallando y no caer en triunfalismos".

