Rafael Cotarelo (PreZero): "Es necesario invertir 6.500 M€ para que solo llegue el 10% de los residuos al vertedero"

El objetivo para 2035 en la gestión de residuos es que al vertedero llegue únicamente el 10% de los deshechos que se generan.

Para ello, es necesario invertir 6.500 millones de euros para construir nuevas plantas de tratamiento y otras soluciones como plantas de valorización energética, combinando recursos de entidades privadas junto con el apoyo de las administraciones públicas.

Son los cálculos que maneja el Grupo PreZero y que explica Rafael Cotarelo, delegado de la firma en Valencia y Castellón, en el IV Foro Económico de EL ESPAÑOL en la Comunitat Valenciana.

En primer lugar, ha hecho mención a la labor que realizan desde PreZero. Como proveedor internacional de servicios ambientales, participan activamente en la transición hacia una economía circular ofreciendo soluciones innovadoras para la reducción, reutilización y el reciclaje de residuos.

Son la división medioambiental del Grupo Schwarz, que también incluye las empresas comerciales Lidl y Kaufland, así como Schwarz Produktion y Schwarz Digits.

En Grupo PreZero trabajan actualmente 30.000 personas a nivel internacional en diez países: España, Portugal, Alemania, Polonia, Suecia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Austria e Italia.

La firma ofrece soluciones de última generación en servicios urbanos esenciales, tratamiento de residuos y economía circular para clientes públicos y privados en más de 1.000 municipios. Atiende a unos 12 millones de habitantes y a unos 8.000 clientes privados.

Rafael Cotarelo, delegado en Valencia y Castellón de PreZero

Precisamente, la conversación ha versado sobre cómo se superó un hándicap tan importante como la dana y cómo se aborda hoy la circularidad, más de un año después de la catástrofe medioambiental.

En cuanto al foco en el sector de los residuos, ha dicho, "estamos en un momento histórico", pues la Unión Europea ha impuesto, "por necesidad y por responsabilidad medioambiental", unos objetivos para 2035.

"Se quiere conseguir que se recicle aproximadamente un 65-75% de los residuos que se producen a nivel municipal y, sobre todo, que no acabe en vertedero más de un 10% del total", ha asegurado.

En este sentido, ha valorado que es "un salto cualitativo muy importante". Para mostrar la diferencia con el propósito a medio plazo que se debe alcanzar, ha cifrado que la realidad está hoy en torno a un 43% de tasa de reciclaje y cerca de un 45-46% de valorización u optimización de recursos.

"Hay que dejar de ver el residuo como un residuo y empezar a verlo como un recurso, con muchas alternativas de uso, más allá de llevarlo simplemente a un vertedero o a un depósito controlado", ha aseverado el delegado de Prezero.

Considera que hay mucho margen de mejora y, si en diez años se quiere dar la vuelta a la situación, "hacen falta inversiones muy relevantes y formas de proceder muy distintas a las de hasta ahora", ha reivindicado.

"Las empresas, por sí solas, no pueden asumir todo ese esfuerzo inversor. Si miramos el conjunto de residuos que se generan a nivel nacional, para alcanzar los porcentajes de recuperación y de no deposición en vertedero será necesario construir nuevas plantas de tratamiento y otras soluciones como plantas de valorización energética", resume Coratelo.

Según PreZero, la inversión necesaria podría rondar los 6.500 millones de euros hasta 2035: "Es, por tanto, un desafío enorme para los próximos años: transformar el residuo y convertirlo en recurso, con el objetivo de obtener bienestar a corto, medio y largo plazo".

"Y eso solo funcionará si se cuenta con la participación máxima de la ciudadanía, con educación y concienciación para que todos entiendan por qué se hace y qué beneficios tiene", añade el delegado.

Rafael Cotarelo ha esgrimido en este punto dos grandes retos: el primero, construir infraestructuras, es decir, más tecnologías seguras que permitan reciclar mejor y que al mismo tiempo sean seguras para la población, tanto en emisiones como en operación.

El segundo, la optimización energética. Y ha puesto de ejemplo que si una bolsa de basura contiene alrededor de un 40% de materia orgánica, se podrá reciclar una parte importante del resto de materiales, pero ha advertido que siempre quedará una fracción ""con la que hay que hacer algo.

"Hasta ahora se ha estado llevando a vertedero; sin embargo, si somos capaces de aplicar la tecnología adecuada y llevarla a plantas de incineración con recuperación de energía, no solo nos deshacemos de ese residuo, sino que además producimos energía", ha señalado.

A estos dos retos ha sumado un tercero: la agilidad administrativa. "Los plazos para proyectos suelen ser muy largos por la complejidad de los estudios de impacto ambiental y de la tramitación. Si demoramos demasiado estas inversiones, el coste de oportunidad será muy alto".

En esta línea, ha puesto sobre la mesa que se trata de acortar plazos "cuando ya sabemos qué tecnologías funcionan y tenemos referencias internacionales".

