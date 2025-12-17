Mompó sobre el compromiso de Sánchez con la comisión mixta: "Más vale tarde que nunca, pero quiero hechos"

Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido ante Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat, a constituir una comisión mixta entre Ejecutivo central, la Administración valenciana y ayuntamientos para coordinar la gestión de la dana. Un compromiso del que Vicente Mompó "no se fía".

Así lo ha asegurado el presidente de la Diputación de Valencia, durante su intervención en el IV Foro Económico Valenciano organizado por EL ESPAÑOL en colaboración con Invertia y Disruptores, donde ha lamentado que la medida llegue 14 meses después de la tragedia.

"Más vale tarde que nunca, soy optimista, pero la realidad es que el hecho de que se comprometa Sánchez no vale, quiero ver hechos", ha advertido Mompó al tiempo que ha valorado que "se podía haber hecho más" desde el Ejecutivo central.

"Pienso que el Gobierno no ha cumplido; no soy malpensado pero la frase de "si quieren ayuda que la pidan" cada vez que ha pasado el tiempo ha cobrado más sentido", ha criticado en relación a la ayuda prestada por el Ejecutivo.

Pese a que también ha reconocido que desde el Gobierno "sí se ha enviado dinero a los ayuntamientos y corporaciones", no considera que haya sido suficiente su actuación tras la tragedia.

"Para qué queremos un Gobierno si en la peor catástrofe hay que pedir las cosas por favor. En otras ocasiones se volcaban directamente y no he visto eso en esta ocasión", ha expresado.

Con respecto a la situación en la que se encuentra el Gobierno de Sánchez, al valorar el anuncio del compromiso sobre la comisión mixta, Mompó ha asegurado que se trata de un gobierno que "está agotado y que está sobreviviendo". "No está pensando en España, ha demostrado que no es de fiar", ha criticado.

"Queda mucho por hacer"

Durante su intervención en el encuentro, Mompó también ha dado cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Diputación de Valencia en torno a la reconstrucción de las zonas más damnificadas por las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

"Creo que se ha avanzado muchísimo, pero con la mirada en el 28 de octubre de 2024, queda mucho por hacer", ha afirmado.

Para hacer frente a la recuperación de las zonas afectadas, la Diputación de Valencia puso en marcha la movilización presupuestaria más elevada de su historia.

"No solo es dinero, son informáticos, kilómetros de carreteras, puentes,... Es mucho esfuerzo, pero es lo que teníamos que hacer, el personal se ha volcado", ha recordado.

"Ha sido difícil pero no hizo falta realmente motivar a la gente ni buscar a funcionarios o empresas. Todos se volcaron y entendieron la situación. Lo que hemos pasado nos ha permitido ver el apoyo de todas las diputaciones de España", ha destacado Mompó.

"Confianza en las instituciones"

Además, el presidente de la Diputación ha explicado que, para él, uno de los aspectos más necesarios a abordar en la reconstrucción es "la confianza de los valencianos en las instituciones".

"La parte más importante es reconstruir la confianza de los valencianos en las instituciones. Hay que poner sentido común y hacen falta todos los partidos políticos para llegar a acuerdos", ha recalcado.

Pese a que, tal y como ha apuntado, todavía quedan "muchos puentes, carreteras, infraestructuras y zonas que todavía están llenos de barro", lo más importante es "la confianza de la sociedad para volver a reestructurar la provincia".

