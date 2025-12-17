Martínez Mus, sobre las obras hidráulicas tras la dana: "No puede haber prosperidad si hay incertidumbre cada día"

La Generalitat ha apelado una vez más al Gobierno central para acometer las obras hidráulicas necesarias tras la dana: "No puede haber prosperidad donde hay incertidumbre cada día". Por ello, ha pedido al Gobierno de España "ponerse trabajar sin más demoras".

Así lo ha asegurado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, en el IV Foro Económico Valenciano organizado por EL ESPAÑOL en colaboración con Invertia y Disruptores.

Sobre la gestión del Gobierno valenciano, ha destacado la movilización de 700 millones de euros para el proceso de reconstrucción de infraestructuras, "todos asumidos íntegramente por el Consell". "El 13 de agosto de este año, la Generalitat había completado el 100% de la reconstrucción definitiva de la red autonómica", ha añadido.

"La catástrofe del 29 de octubre y todo lo que hemos vivido este año confirma que la Comunitat que viene será la que sepamos impulsar juntos administraciones, empresas, universidades, emprendedores y ciudadanía, cada uno desde nuestro espacio", ha apuntado Martínez Mus.

Según el conseller, todos ellos deben tener "un mismo propósito", que es "hacer de esta tierra un lugar más próspero, seguro, resiliente, preparado e innovador".

Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras...

En el caso de la Generalitat, la recuperación tras la dana fue "un reto con mayúsculas" que se pudo solventar, en parte, "gracias a la férrea voluntad del Consell y la ayuda del potente tejido empresarial".

"Ya durante las horas posteriores a las riadas, decenas de empresas pusieron todos sus medios humanos y materiales a disposición y, sin duda, fueron fundamentales", ha destacado.

Desde ese momento y todavía ahora, catorce meses después, afirma Martínez Mus que "el tejido empresarial valenciano hizo posible la reconstrucción".

"Más de 150 empresas participaron directamente en la recuperación de infraestructuras viarias y ferroviarias. Pero también empresas de gestión de residuos, depuración y agua, infraestructuras forestales y transporte público", ha apuntado, asegurando que "la colaboración público-privada no es un eslogan, sino que ha sido una palanca real de recuperación".

Asimismo, el conseller ha destacado el proyecto de la Generalitat para la creación de parques inundables "como infraestructura estratégica". "Es el complemento imprescindible a las grandes obras hidráulicas tradicionales, pero que el Gobierno de España sigue sin impulsar", ha lamentado.

Sobre este cometido que compete a la administración nacional, ha reiterado que son necesarias: "Ya lo hemos planteado, explicado y argumentado. Son obras urgentes que pueden salvar vidas. Pero la respuesta, de momento, sigue siendo la inacción".

"Hablar hoy de infraestructuras hidráulicas antirriadas no es hablar solo de seguridad frente a emergencias, es hablar de futuro, de desarrollo económico y de cohesión social. No acometerlas significa mantener un riesgo que ningún ciudadano de esta Comunitat puede asumir", ha resaltado.

Martínez Mus, además, lo ha ejemplificado con la catástrofe ocurrida hace poco más de un año: "No puede haber prosperidad ni estabilidad allí donde la incertidumbre forma parte del día a día. La historia, desgraciadamente, nos ha dejado un ejemplo incontestable".

Sobre las obras hidráulicas, insiste en que las competencias "son claras y no pueden eludirse". Así, cree que el Gobierno central "tiene que ponerse a trabajar sin más demoras".

"Los municipios afectados reclaman por 'un nuevo Plan Sur'. Exigen algo tan básico como recuperar la sensación de seguridad, una percepción que se perdió aquel día y que aún no se ha recuperado porque esas infraestructuras necesarias siguen sin ejecutarse, sin calendario y sin planificación", ha lamentado el conseller.

De esta forma, ha destacado que "sin seguridad hidráulica no hay arraigo, no hay inversión y no hay futuro". "Actuar ahora no es una opción política: es una obligación con la Comunitat Valenciana del mañana", ha añadido.

La cuarta edición del foro

EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores celebran estos días el IV Foro Económico de la Comunitat Valenciana, un encuentro presidido por el presidente ejecutivo del periódico, Pedro J. Ramírez, que cuenta también con el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca.

Los 40 ponentes realizarán una nueva revisión del impacto de la dana y las labores de reconstrucción, pero tendrán también el cometido de mirar con luces largas al horizonte y reflexionar sobre los retos y proyectos que marcarán el futuro económico de la Comunitat.

El foro, titulado en esta nueva edición La Comunidad Valenciana que viene, reunirá una vez más a los principales dirigentes de la política y la empresa de la autonomía.