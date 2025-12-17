María José Magraner (Ciclo Integral del Agua de Valencia): "Nuestro objetivo es autoabastecernos"

La jefa de este servicio del Ayuntamiento de Valencia detalla un plan plurianual que también incluye la creación de generadores que aseguren el funcionamiento en caso de apagón.

Los retos de la ciudad de Valencia para los próximos cinco años, marcados a raíz de la DANA de 2024, han centrado la conversación con María José Magraner, jefa de servicio del Ciclo Integral del Agua de Valencia, en el arranque del IV Foro Autonómico de la Comunidad Valenciana organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, cabe recordar, decidió emprender el Plan de Infraestructuras Críticas 2026-2031 de 120 millones de euros y pretende que Valencia pueda autoabastecerse de agua en casos similares.

"Sufrimos una DANA y un apagón y se puso a prueba el abastecimiento, pero en esos momentos mostró debilidades. En efecto, hubo un riesgo de que el abastecimiento se viera comprometido. Valencia fue capital verde Europea en 2024 y tenemos un compromiso de ser eficientes en sostenibilidad", ha analizado Magraner.

María José Magraner, jefa de servicio del Ciclo Integral del Agua de Valencia

Sobre el plan, la jefa de servicio ha indicado que "se compone de muchos proyectos con los que tratamos de tener una infraestructura más fuerte". Así, ha detallado que hay una pata que es la de ser más sostenible y otra para ser más eficiente. Tiene una cuantía considerable pero es un salto adelante en capacidad de adelantarnos a los problemas".

La ciudad de Valencia, ha admitido, tiene capacidad de gestión 24 horas y "queremos que en 2027 ya estemos preparados para las 48 horas, aunque el objetivo final es el de autoabastecernos".

Tener una capacidad de gestión de 48 horas "lo que te permite es que en los primeros momentos críticos, permite que no colapse. Te da tiempo a reparar si los daños no son grandes daños estructurales", ha confesado.

Parte del plan se sustenta en un acuífero que se encuentra debajo de la ciudad. "La mayoría de agua que consumimos en Europa proviene de aguas subterráneas, dos de cada tres litros de agua potable es agua subterránea. Otra cosa es la calidad del agua de esos acuíferos", recalca Magraner.

Sobre lo que implicaría este plan para el área metropolitana, la jefa de servicio ha indicado que "lo que queda claro es que si podemos autoabastecernos, el resto de poblaciones podrían consumir de plantas potabilizadores porque liberaríamos capacidad".

Otro de los proyectos que contempla el plan es dotar a las plantas de grupos electrógenos específicos en caso de que se produzcan fenómenos como los del apagón. Eso está contemplado, igual que el funcionamiento de los pozos.

Sobre el acuífero, Magraner ha explicado que "tiene dos veces y medio el pantano de Alarcón, solo pretendemos usarlo en caso de emergencia, 1.500 metros cúbicos por segundo. Hay capacidad de sobra. Solo lo vamos a hacer en situaciones excepcionales".

En relación con su integración con la red actual, ha revelado que "los nuevos pozos están planificados en zonas donde está la red de agua potable, los que están conectados a la red de baja la conectaremos a la red de alta, es uno de los trabajos que hay que hacer pero no es el más complicado".

Por último, ha enumerado más medidas, como la de aprovechar el agua de extracción de las estaciones de metro. "Todos los días se extrae agua de las estaciones de Metro y Adif, hay dos proyectos en algunas estaciones. Lo que se pretende es que esa agua de buena calidad es inyectarla a la red de baja para regar. Son 500 piscinas olímpicas al año de agua de calidad que tiramos al mar que debemos reutilizar. Queremos ser más sostenibles", ha concluido.

La cuarta edición del foro

EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores celebran estos días el IV Foro Económico de la Comunitat Valenciana, un encuentro presidido por el presidente ejecutivo del periódico, Pedro J. Ramírez, que cuenta también con el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca.

Los 40 ponentes realizarán una nueva revisión del impacto de la dana y las labores de reconstrucción, pero tendrán también el cometido de mirar con luces largas al horizonte y reflexionar sobre los retos y proyectos que marcarán el futuro económico de la Comunitat.

El foro, titulado en esta nueva edición La Comunidad Valenciana que viene, reunirá una vez más a los principales dirigentes de la política y la empresa de la autonomía.