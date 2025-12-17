La CHJ prevé el inicio de las obras de desvío del barranco del Poyo "antes de 2030"

Manuel Torán, director técnico de la CHJ, revela cómo será el procedimiento para desviar el cauce que desbordó en la DANA de 2024. "Hay que tener suerte y no bloquearnos en la evaluación ambiental", ha dicho.

El barranco del Poyo, que sufrió el cruel desbordamiento que provocó el drama en algunos municipios del área metropolitana de Valencia, podría iniciar las obras en el año 2030, "esperemos que antes", ha explicado Manuel Torán, director técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Lo ha hecho durante su intervención en la primera jornada del IV Foro Económico de la Comunidad Valenciana que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES.

"No puedo sacar la bola de cristal para saber cuándo va a estar lista la obra. La previsión que tenemos es que la obra esté iniciada antes de 2030. Puede parecer que es mucho tiempo, pero hay que tener en cuenta que se tiene que empezar a tramitar, redactar pliegos, hay que afrontar una tramitación ambientalmente, que va a costar un año, y luego la redacción del proyecto", ha argumentado.

Y ha añadido: "Si tenemos suerte, seremos capaces de esto esté licitado en 2029". Ha dicho, además, que "esperemos no bloquearnos".

Según ha explicado Torán, ahora mismo "la prioridad es la protección y en el plan de resiliencia lo que estamos especulando y programando es la protección". En su opinión, "la protección es que nosotros tengamos infraestructuras y que la población no sufra". Se puede estructurar en varios elementos, según ha especificado. "El primero son las obras, pero además de las obras está la formación y la concienciación. Con los últimos avisos de alerta, la población ha estado más concienciada y eso es muy importante", ha puesto como ejemplo.

Ha adelantado, además, que "también estamos pensando soluciones basadas en la naturaleza, es decir, buscar lugares donde acumular el agua. Eso sí que se está buscando mucho. Las ofertas están presentadas. Estas navidades los funcionarios valorarán las ofertas, para que en primavera de 2026 podamos empezar con los trabajos".

La CHJ, según ha insistido Torán, ha trabajado de la mano de personal de la UPV, del CSIC y el CEDEX.

Otro de los puntos que ha abordado el representante de la CHJ durante su intervención ha sido las obras de emergencia. Han sido un total de 570 trabajos de emergencia ejecutados con un presupuesto de 220 millones de euros.

"El esfuerzo inversor es importante e inédito, pero lo que más valoro es el esfuerzo de la ejecución. Porque está siendo complicada. Cuando pasó la DANA nos llegó una cantidad de agua que venía por nuestros ríos y al día siguiente ya nos tuvimos que plantear situaciones de corrección. Se está haciendo de la mano con todas las instituciones y eso es importante decirlo", ha reflexionado.

Se trata de actuaciones que "han sido consensuadas con cada organismo y está dando un resultado muy bueno. De los 220 millones consignados, podemos tener el 80% ya apalabrados".

Por último, Torán ha hablado del Sistema de Alerta Temprana. "No es la panacea de nada. Lo que tenemos que tener claramente en mente y planificado es la constatación de lo que hay. Los barrancos no son como el Ebro. Las avenidas, en un barranco, nos pueden llegar en una hora. El SAT ofrece unos modelos de precipitación y de ahí a evaluación de caudales y lo que nos va a intentar dar es perfeccionar la previsión con IA. Pero ahora mismo no nos va a dar una imagen de lo que puede pasar".

