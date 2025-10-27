La ciudad de Alicante busca convertirse en "un faro de innovación en Europa y el Mediterráneo"

De izquierda a derecha: Vicente Seguí, director General de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía; Esteban Pelayo, director del Parque Científico de Alicante; Elisa Díaz, jefa del Servicio de Empleo y Fomento, y Javier Morales, jefe del Servicio de Innovación, Informática y Agenda Digital del Ayuntamiento de Alicante. Pablo Miranzo

En el marco de la selección de Alicante como semifinalista del premio European Capital of Innovation 2026, otorgado por la Comisión Europea, expertos del Ayuntamiento han explicado las fortalezas de la ciudad en este ámbito y su objetivo de convertirse en "un faro de la innovación en Europa y el Mediterráneo".

Durante el V Foro Económico Español de Alicante, Vicente Seguí, director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía; Javier Morales, jefe del Servicio de Innovación, Informática y Agenda Digital del Ayuntamiento de Alicante; y Elisa Díaz, jefa del Servicio de Empleo y Fomento, han compartido el modelo de gobernanza de la ciudad para lograr ser un referente continental en una mesa redonda moderada por Esteban Pelayo, director del Parque Científico de Alicante.

Seguí ha señalado que, tras "la grata sorpresa" del reconocimiento europeo, buscan dar un paso más en los próximos años aglutinando toda la innovación que se realiza en la ciudad, las instituciones y las empresas.

"Estamos tratando de organizar el tejido económico de Alicante con una estrategia que genere diálogo entre la Administración y la empresa", ha sostenido.

Por su parte, la jefa del Servicio de Empleo y Fomento ha destacado que no se puede generar un ecosistema de vanguardia sin "colaboración público-privada".

Mesa redonda. Alicante, Capital Europea de la Innovación

Además, ha resaltado que, en este sentido, el municipio tiene proyectos activos en seguridad ciudadana, servicios sociales y reducción de la brecha digital, entre otros.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de Alicante Futura, con su enfoque en la innovación orientada a la generación de empleo.

Como uno de los mayores proyectos en materia de innovación, Morales subrayó el trabajo realizado desde el consistorio con la capa de inteligencia artificial AL21.

El superproyecto AL21 aglutina tres líneas de acción en la lucha contra la brecha digital, que tiene tres causas fundamentales: la complejidad tecnológica, los problemas económicos y la falta de capacitación de la ciudadanía para combatirlas de manera conjunta.

"Lo que hicimos fue desarrollar AL21 para que asista a la ciudadanía en la navegación web y en las tramitaciones públicas", ha recordado Morales.

Con todos estos proyectos, el jefe del Servicio de Innovación ha apostado por "reforzarnos todavía más para ser más sólidos y convertirnos en un faro de la innovación en Europa y el Mediterráneo".