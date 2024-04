Pedro J.: "Wake Up! es una llamada a modernizar España con la colaboración de lo público y lo privado"

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, durante la inauguración del IV Foro Económico Español Wake Up, Spain! Esteban Palazuelos E.E.

Wake Up, Spain! ha arrancado este lunes como una nueva llamada a la modernización de España a través del impulso de la colaboración público-privada. Así ha definido Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, el objetivo de la cuarta edición del Davos español, que ha contado con la presencia del Rey Felipe VI en su acto inaugural.

Ramírez ha querido dedicar sus primeras palabras en el IV Foro Económico Español Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores en colaboración con EMT de Madrid, EY, Microsoft, Oesia y Oracle, a agradecer al monarca su participación en el evento, que esta edición lleva como epígrafe Las grandes oportunidades de España en una Europa en cambio.

Así, ha resaltado que es un "inmenso estímulo" contar con su presencia porque la Corona representa, según la Constitución y la realidad nacional, "los valores unificadores y el espíritu constructivo" que viene impulsando este foro desde su creación. De hecho, ha recordado que Wake Up, Spain! "nació bajo las mascarillas" de la pandemia como "una plataforma de encuentro y una llamada a la acción".

"Estamos orgullosos de haber contribuido a aquel duro despertar, diezmados y doloridos. España superó ese tremendo golpe y también está superando la recaída económica que supuso la guerra de Ucrania, agravada ahora por la situación en Oriente Medio. Somos más fuertes y resistentes de lo que a veces pensamos", ha remarcado.

Tras esa primera edición, ha señalado que EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores decidieron convertir esta plataforma en algo permanente porque entienden que "el auge económico de España debe ir siempre en paralelo al interminable progreso de la humanidad".

Ramírez ha reiterado que Wake Up, Spain! "no es un foro de debate partidista", ya que, según ha apostillado, "España ya tiene suficientes". Así, ha puesto en valor que todos los ministros, presidentes autonómicos o alcaldes que van a participar lo harán como "altos cargos que gestionan dinero público al servicio de los ciudadanos".

En esta línea, ha agregado que tampoco es un ágora especulativa, para lo cual ya están las cátedras, las fundaciones o los servicios de estudios. "Todos los presidentes o altos directivos de las 150 empresas que intervendrán en nuestras sesiones lo harán como líderes de proyectos concretos destinados a crear empleo, crecimiento y bienestar", ha incidido.

El presidente de EL ESPAÑOL ha señalado que lo que define a Wake Up, Spain! es que es un "toque a rebato" para estimular la colaboración público-privada, así como para combinar el desarrollo con la sostenibilidad.

También para forjar alianzas entre las finanzas y la industria y entre los grandes del Ibex, las pymes y las startups. Y para impulsar la digitalización, la descarbonización, la cohesión territorial y la igualdad. "Para acelerar, en suma, la modernización de España", ha resaltado.

Preocupación

Por otro lado, Ramírez ha destacado que "si un sentimiento impregna hoy el pulso de nuestra sociedad es la preocupación". En concreto, ha apuntado que estamos preocupados por "la polarización y agresividad que emana de la política", así como por el "renovado jaque al modelo territorial que asienta nuestra unidad constitucional" y por las consecuencias que algunas decisiones puedan tener para la libertad, la igualdad y la solidaridad.

Pero también ha mencionado la preocupación por los peligros que para la seguridad de Europa supone el expansionismo de Vladímir Putin y por la escalada bélica entre Israel e Irán. A ellos se suman los riesgos que trae consigo la inteligencia artificial (IA), la presión de las corrientes migratorias que debemos absorber o la repercusión que el restablecimiento de las reglas fiscales de la UE tendrá para la economía.

"Al final, lo más preocupante… es estar tan preocupados", ha agregado Ramírez, quien ha recordado los consejos que Eugenio d’Ors dirigió al "Español Preocupado" hace más de un siglo en la revista España: "Vuelve a la ciudad… En lugar de preocuparte, piensa, trabaja… aféitate. Hay que aspirar a ganar en profundidad y mejorar en materia".

Para el presidente de EL ESPAÑOL, lo que nos quería decir D’Ors en este artículo es que el futuro estará en nuestras manos si aunamos la formación y el empeño en un marco de juego adecuado. "Crear ese marco de juego fue el gran acierto de la Transición y por eso el punto del que partimos hoy es el fruto extraordinario de casi medio siglo de democracia constitucional", ha subrayado.

En este sentido, ha remarcado que España ocupa una posición de liderazgo a nivel mundial en campos como las energías renovables, la cobertura de fibra óptica, los trenes de alta velocidad, los kilómetros de autovías o la calidad de vida. Además, la proyección internacional de sus bancos, energéticas, constructoras, aseguradoras o empresas de distribución "es ya parte del ADN colectivo".

A todo esto, se han sumado en los últimos tiempo los fondos europeos Next Generation, que "están redundando positivamente en nuestras vidas", y los Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE) convocados por el Gobierno, que movilizan recursos en áreas de especial valor estratégico.

Un gran país

En la parte de final de su intervención, el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL ha recordado un extracto del último mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey: "Deberíamos tomar mayor conciencia del gran país que tenemos para así sentirlo más y cuidarlo entre todos".

Para Ramírez, España "no es esa caricatura de su peor pasado que desde el extremismo y la exageración se nos suministra a menudo". Por el contrario, es "una democracia asentada" capaz de afrontar cualquier amenaza con la fuerza de sus instituciones". "España siempre ha resuelto los problemas de la democracia a través de la democracia. Para eso están los gobiernos, las Cortes Generales, los tribunales, en definitiva, las urnas", ha resaltado.

Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo , y Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL; en la inauguración del Wake Up, Spain 2024! 'Las grandes oportunidades de España en una Europa en cambio'. Sara Fernández

Asimismo, también ha señalado que la frase "No estarás sola en tu camino" que el Rey Felipe VI le dijo a la princesa Leonor el día que juró la Constitución resume también el espíritu de Wake Up, Spain!. Una frase que iría dirigida "a todo el que tenga un proyecto que contribuya a la prosperidad común, en especial a los jóvenes emprendedores".

"Tenemos que despertarnos juntos, tenemos que levantarnos juntos, tenemos que defendernos juntos, tenemos que avanzar juntos dentro de una Europa cada vez más autónoma y cohesionada", ha resaltado.

En este sentido, Ramírez ha indicado que los españoles somos conscientes de que el principal propósito y la mayor utilidad de la Corona es "aunar las energías de todos hasta crear un caudal imparable de seguridad en el presente y confianza en el futuro".

Y ha admitido que, a punto de cumplir 44 años como director de periódicos, muy pocas cosas le han producido tanta satisfacción como la complicidad y la sintonía que va a quedar revalidada para siempre este lunes. "Qué mejor rugido del León, qué mejor lema para este Wake Up. No, no estamos solos. Y puesto que caminamos juntos, pactemos y hagámoslo juntos. Este es el estilo y este es el espíritu de EL ESPAÑOL", ha concluido.