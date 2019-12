Los mails que llevarán a encausar a Laura Borràs: así contrataba y luego presumía de ejemplaridad

"Por cada presupuesto tuyo, yo he de hacer tres más. Con tipografías y formatos diferentes". "Podríamos hacer que tú te presentes a 4 y solo ganes 1, el + económico de su serie, la cooperativa ídem, APM Gestión ídem y la otra ídem. El resto los podríamos hacer con la empresa de Aleix y quizás con la cooperativa de Madrid. Si tú haces los 4 [presupuestos] vuestros, yo hago los otros".

Propuesta de Borràs sobre la adjudicación de contratos./ E.E.

Los correos, escritos por Laura Borràs en julio de 2014, son algunos de los documentos que incriminan a la portavoz de los diputados de Junts per Catalunya en el Congreso -entonces directora del Instituto de las Letras Catalanas- en la adjudicación irregular de contratos a favor de un amigo suyo, según la investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona.

Este órgano judicial ha elevado al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que señala los indicios que ha encontrado contra Borràs por presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de fondos públicos. Con el apoyo de la Fiscalía, la Sala Penal está a punto de abrir una causa a la diputada.

De acuerdo con la investigación dirigida por la jueza instructora en Barcelona, Silvia López Mejía, Borràs "fraccionó ilegalmente" los contratos de programación informática del portal del Instituto de las Letras Catalanas (ILC) a favor de su amigo Isaías Herrero, dio una "falsa apariencia" de transparencia al procedimiento de contratación mediante la incorporación a cada contrato de otros tres presupuestos "simulados" utilizando a personas y entidades "comparsas" y el abono de facturas por conceptos "inventados" que Borràs y Herrero iban ajustando en cuanto a sus importes. El importe total de los contratos ascendió a 259.863 euros.

Los indicios no se basan únicamente en los correos. Herrero, investigado en otras diligencias de un Juzgado de Manresa por un presunto delito contra la salud pública, mantuvo conversaciones intervenidas por orden judicial en las que aludía a los amaños que presuntamente realizaba con Borràs en el ILC.

Presupuestos OK y NoOK

En una conversación que se produjo el 6 de noviembre de 2017, Herrero expresaba a su socio, Marc G., su temor a que el control de la Generalitat por el Estado tras la aplicación del artículo 155 pusiera en evidencia sus "marrones" en el Instituto de las Letras Catalanas, que "hubiera una comisión económica que comenzara a mirar, pues bueno todos los gastos y comenzara a salir marrones, porque yo tengo una de marrones, buff (...). Yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos trapis por allí (...) yo tengo que hacer un presupuesto bueno y .... o sea tengo que hacer dos presupuestos buenos y cuatro de no buenos".

Los correos electrónicos encontrados en el ordenador de Isaías Herrero ponen en evidencia la realidad de esa práctica y su conocimiento por Borràs. Hay varios mails del primero remitidos a la dirección electrónica personal de la entonces directora del ILC adjuntándole los presupuestos "buenos" (denominados OK) y los "simulados" (los NoOK).

Así, en un correo fechado el 8 de junio de 2015 Herrero indicaba a Laura Borràs: "adjunto los tres primeros presupuestos. El bueno es el que está a mi nombre".

"Voy a por los tres siguientes", se despide el amigo de la diputada, poniendo de manifiesto que la elaboración de presupuestos de relleno era habitual.

Correo de Herrero a Borràs adjuntándole presupuestos "OK" (el suyo) y "NoOK" (de relleno). E.E.

Pese a ello, en una comparecencia ante la Comisión de Cultura del Parlamento catalán celebrada el 5 de diciembre de 2018, Laura Borràs defendió contundentemente que "todas las actuaciones" realizadas por ella en el ILC "se han ajustado siempre escrupulosamente a todos los procedimientos y exigencias administrativas".

Borràs defendió que cumplió "escrupulosamente" el procedimiento Carmen Suárez

Más aún, la hoy diputada alardeó en el Parlament de que las adjudicaciones del ILC se habían sometido a "protocolos de control y transparencia que no eran obligatorios", entre ellos "la solicitud de tres presupuestos" para los contratos menores.

Borràs alardea de transparencia Carmen Suárez

Los correos incorporados al procedimiento judicial ponen de manifiesto cómo se realizaban esos presupuestos. En una cadena de mails iniciada por ella a las 23:11 horas del 18 de julio de 2914, Laura Borràs escribe a su amigo Isaías que "hasta ahora me has pasado los conceptos [de los contratos], pero no los presupuestos y entiendo que esperas que los haga yo y no doy abasto. Piensa que para cada presupuesto tuyo (los 4) he de hacer 3 más. Con tipografías y formatos diferentes".

Herrero le contesta "Laura, no sé qué quieres decir de los presupuestos. Entiendo que de eso se encargaba el Roger [Roger Espar, trabajador del ILC de la confianza de Borràs]. Si quieres que haga los presupuestos dímelo y los hago, imagino que te haces a la idea de que es el pan de este año y quiero saber cómo va todo".

Mails entre Borràs y Herrero sobre cómo elaborar los presupuestos./ E.E.

En su contestación, Borràs propone a Herrero que "podríamos hacer que tú te presentes a 4 [contratos[ y solo en ganes 1, el + económico de su serie, la cooperativa ídem, APM Gestión ídem y la otra ídem. El resto los podríamos hacer con la empresa de Aleix y quizás con la cooperativa de Madrid. Si tú haces los 4 vuestros yo hago los otros. Te parece bien?". Su interlocutor le responde: "Dime los nombres que puedo usar y los hago todos".

Durante la investigación se ha comprobado que Herrero utilizó dos cooperativas (una de Barcelona llamada Xarxa Integral y otra de Madrid, Freelance) para presentar presupuestos y facturar a través de ellas al ILC. Borràs dio su visto bueno a este método.

Isaías Herrero también recurrió a la sociedad APMGestión, de Andreu Pujol Martín, para llevar a cabo la misma operativa. En un correo fechado el 3 de septiembre de 2014, el primero indica al segundo que "resolvemos el tema de las facturas que tenemos a medias. De momento, necesito la primera lo antes posible (por favor:). Una factura de 17.500 + IVA que hace Apmgestiò con los siguientes conceptos: (son todos inventados, no hagas caso, recuerdo que te pedí una noche urgente pero no me pudiste pasar, así que puse lo que me ocurrió.)".

Mail de Herrero al dueño de una de las empresas consideradas "pantalla"./ E.E.

Los correos indican que Laura Borràs también intervino en la elaboración de las facturas dando indicaciones a su amigo. Entre otros, en un correo del 30 de junio de 2014 aclaró a Herrero que "exacto 50.000 + IVA aparte, preferiblemente una factura de 17.000 + IVA a la cooperativa por la parte + tecno. Otra de 15.000 a ti por el diseño y temas postales, quizás. Y luego dos repartidas de importes que cuadren con los trabajos (...)".

Mail de Borràs dando indicaciones sobre importe y conceptos de las facturas./

Otros mails ponen de manifiesto que Borràs conoció las dificultades que tenía Herrero para encontrar a personas dispuestas a presentar facturas por él. "El tema", relataba Isaías el 6 de julio de 2015, "es que tenía atado una amiga para que me hiciera la última factura pendiente pero hoy la he llamado para pasarle los datos del presupuesto que me ha de hacer y se me tira atrás. Dice que no puede, por toda una serie de razones. Se me agotan las posibilidades. He encontrado una cooperativa de una gente de Barcelona que como los de Madrid se encargan de facturar (...)".