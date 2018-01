Junqueras llega a la Audiencia Nacional para comparecer ante el TS

A las 10.45 horas de este jueves ha comenzado la vista del recurso de apelación con la presencia del exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, en la que su abogado Andreu Van den Eynde expondrá los argumentos por los que cree debe salir de prisión.

Van den Eynde ha sido el primero en intervenir y después ha llegado el turno para los abogados de las partes que se adhirieron al recurso: los defensores de Jordi Sánchez, el líder de ANC, y el de Joan Josep Nuet (secretario tercero de la mesa del Parlament), la acusación, ejercida por el partido político Vox y la Fiscalía.

En representación del Ministerio Público este viernes en el Tribunal Supremo están los fiscales Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal. Tanto la Fiscalía como la acusación continúan exigiendo que se mantenga en prisión provisional al exvicepresidente catalán.

Los magistrados que componen el Tribunal que decidirá si le dejan en libertad o le mantienen en prisión son Miguel Colmenero, Alberto Jorge Berreiro y Francisco Monterde.

Junqueras fue trasladado a primera hora de la mañana desde la prisión de Estremera hasta los calabozos de la Audiencia Nacional donde ha arrancado la vista en el Tribunal Supremo para decidir si se le mantiene o no la prisión provisional decretada hace dos meses por la magistrada Carmen Lamela por su implicación en el proceso independentista.

Aunque Oriol Junqueras ha sido trasladado en furgón desde la cárcel de Estremera a la vista judicial, según fuentes jurídicas se le ha visto algo más delgado que la última vez que acudió a aclarar al Tribunal Supremo. El líder de ERC ha vestido un pantalón vaquero, camisa blanca, parca negro y deportivas.

El furgón policial que ha trasladado al líder de ERC ha entrado en la Audiencia Nacional pasadas las 09.30 horas de la mañana, según informan fuentes jurídicas. Tiene que esperar en los calabozos de estas dependencias ya que el Tribunal Supremo no dispone de habitáculos de este tipo si bien la distancia que separa ambos edificios es de apenas unos metros.

El juez del alto tribunal les investiga por los delitos de rebelión, sedición y malversación en el marco de la organización del referéndum ilegal y de la declaración unilateral de independencia (DUI) si bien en el caso de Junqueras, Forn y los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, persistía riesgo de reiteración delictiva ya que sus aportaciones estarían directamente vinculadas a una "explosión violenta".

La defensa del político catalán expone ante los tres magistrados presentes en la vista que los actos que ha hecho Junqueras desde la prisión de Estremera durante la campaña electoral evidencian su "voluntad pacífica" y que por tanto no existe riesgo de fuga ni de reiteración delictiva, indicios por los cuáles se dictó su ingreso en prisión.

En entrevistas a diversos medios su letrado alega además que Junqueras, que encabezaba la lista electoral de ERC, tiene derecho a defender su proyecto político y que tras la celebración de los comicios del pasado 21 de diciembre ya se ha configurado un nuevo escenario político, y por tanto ya no hay motivos para que se le niega su puesta en libertad.

Tanto la Fiscalía como la acusación popular que ejerce el partido Vox se oponen a esta petición al entender que sí persiste riesgo de fuga y de reiteración delictiva. El Ministerio Público recuerda que el exvicepresidente catalán integra el denominado comité estratégico que tenía que poner en marcha el proceso de desconexión de España según el documento 'Enfocats', entendido como la hoja de ruta del 'procés'.

El magistrado Pablo Llarena declinó su puesta en libertad tras tomarle declaración el pasado 1 de diciembre. Junqueras y el exconseller Joaquim Forn son los dos únicos miembros del gobierno de Carles Puigdemont que permanecen en la cárcel ya que para los otros seis cargos imputados se acordó su libertad sujeta al pago de una fianza de 100.000 euros.

Junqueras apela al "estoicismo"

Junqueras ha publicado una carta sobre el "estoicismo" horas antes de que esta mañana se persone ante el Tribunal Supremo. Ha sido escrita desde la prisión de Estremera (Madrid) y que reprodujo anoche la publicación El Matí Digital.

En esta carta, Junqueras explica que no le parece casual "que las prisiones inviten a cultivar una actitud estoica" y, en este sentido, recuerda que la escuela filosófica que tuvo más éxito en la Roma Imperial fue la del estoicismo.

"Esto -afirma- quizá se debe a que la capacidad de mantenerse firme, frente al azar del destino y de la fidelidad a la propia conciencia individual ante un poder político cada vez más despótico, era especialmente útil en aquel período".

Como ejemplo, explica, basta recordar "la dignidad de Séneca en contraposición con los delirios de grandeza y los estallidos de violencia de Nerón".

Junqueras evoca, asimismo, un texto del escritor portugués Fernando Pessoa en el que quiso recrear cómo podía haber sido la educación estoica y que reza: "Como gladiador, condenado por su destino de esclavo a ponerse sobre la arena, saludo, sin que recele el César que haya este circo rodeado de estrellas. Saludo de frente, sin orgullo, porque el esclavo no puede tener, sin alegría, que no puede ser fingida por un condenado. Aun así, saludo, porque no quiero faltar a la ley, que toda la ley me falte. Y, acabando de saludar, me clavo en el pecho la espada, que ya no me servirá para combatir. Si el vencido es quien muere y el vencedor quien mata, con ello, confesándome vencido, me intuyo vencedor".