Metsola critica en Madrid que los gobiernos regulen la inmigración sin una "solución" europea compartida

Las claves nuevo Generado con IA Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, criticó en Madrid que los gobiernos regulen la inmigración sin una solución europea compartida. Metsola señaló que la gestión migratoria requiere una estrategia coordinada a nivel de la Unión Europea para ser efectiva. Advirtió que las políticas migratorias aisladas no solo son ineficaces, sino que también favorecen problemas como el tráfico de seres humanos.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, criticó este lunes en Madrid que los Gobiernos afronten la inmigración sin una “solución europea” tras la regularización masiva que el Ejecutivo de Sánchez aprobó la pasada semana sin pasar por la Cámara Baja.

Metsola defendió que la gestión migratoria requiere una estrategia coordinada de la Unión Europea y advirtió de que las políticas aisladas no solo resultan ineficaces, sino que también alimentan problemas estructurales como el tráfico de seres humanos.

“No se puede abordar de manera independiente. Necesita una solución europea”, insistió durante su intervención en un encuentro con jóvenes en el Caixa Forum.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.