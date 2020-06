Quim Torra organiza su propio "homenaje nacional" a las víctimas del Covid-19 el 9 de julio

La Generalitat organizará el próximo 9 de julio un "homenaje nacional" en memoria de todas las personas que han fallecido durante la pandemia de coronavirus y cuyos familiares no han podido despedirse de ellas.



Lo anunció anoche el presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante el acto que organizó la Paeria de Lleida en el Parc de la Mitjana para rendir homenaje a las personas que han fallecido solas debido a la crisis del Covid-19.



Torra lamentó "no haber podido encontrar la manera de hacer bien el acompañamiento" de los seres queridos que han muerto estos meses y aseguró que esta es "una herida profunda en nuestra sociedad y en el alma de nuestra gente".



Es, afirmó, "un duelo que tardará en pasar", ya que "lo hemos hecho mal" y tiene "moralmente un impacto enorme". Un hecho sobre el que habrá que hacer "una reflexión de país", añadió.



El president tuvo también palabras de reconocimiento para los trabajadores de hospital y para todas las personas que han tenido un trabajo esencial estos meses. "Ahora toca compartir el duelo y recordar todos los nombres que no hemos podido recordar con la esperanza de tirar hacia adelante, pero sin que el olvido nos venza", señaló.



Al acto, organizado por el Ayuntamiento de Lérida bajo el lema "Suspiros de paz", asistieron unos 300 familiares de fallecidos, así como representantes del mundo sanitario y miembros del consistorio, con el alcalde Miquel Pueyo al frente.

