Montero sostiene que hay una crítica "unánime" a los informes de la Guardia Civil sobre el 8-M

La ministra de Igualdad, Irene Montero, sostiene que hay una crítica "unánime" por parte de los ciudadanos y los periodistas a los informes de la Guardia Civil sobre la realización de las manifestaciones del 8-M.

Así lo ha expresado en una entrevista en el programa LaSexta Noche. Los escritos de la Benemérita, encargados por el juzgado de instrucción número 51 de Madrid, apuntan a que el delegado del Gobierno en la comunidad, José Manuel Franco, tenía conocimiento del riesgo de contagio de coronavirus durante la celebración de las concentraciones.

Los agentes de la Policía Judicial, a cargo de la jueza Rodríguez Medel, han elaborado dos informes hasta el momento, al menos de los que se tenga constancia. En el primero reunían una serie de afirmaciones parcialmente falsas, recortes de periódicos y algunos bulos para sostener sus tesis.

Vídeo de Montero

En el segundo se incluía unas declaraciones de la propia Montero en el que opina que la bajada de asistencia a las manifestaciones por el Día de la Mujer se debía "al coronavirus". El vídeo, publicado por Abc, constituía un off the record, que en el oficio periodístico nunca se publican.

La elaboración de los informes de la Guardia Civil supusieron el principio del fin de la carrera del coronel del Cuerpo Pérez de los Cobos al frente de la comandancia de Madrid. Los escritos apuntaban a la responsabilidad de José Manuel Franco, quien también es secretario general del PSOE de la comunidad, y del director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Desde el Ministerio del Interior se presionó a Pérez de los Cobos para que informase del contenido de los folios del Instituto Armado, algo prohibido por ley ya que la Policía Judicial no informa ni a sus superiores, remiten directamente con el magistrado que encarga las investigaciones. Al negarse el coronel, la directora general de la Guardia Civil firmó su cese explicando este motivo.

Manifestación del 8-M

"A día de hoy, con la información que tenemos, hay una evidencia: si a mediados de febrero hubiésemos tenido la información que ahora tenemos, habríamos actuado antes. No sólo en los eventos multitudinarios, también en lo relativo a los desplazamientos en transporte público o las concentraciones en el día a día en el trabajo". ha asegurado Montero, quien ha hecho referencia a la polémica manifestación del 8-M.

"Pretender decir lo contrario es hasta inhumano", ha lamentado Montero, que ha contado que fue a la manifestación del 8-M con su hija: "Creo que nadie dudará de que, si hubiera tenido la más mínima sospecha de que podría haber un riesgo de contagio, no habría actuado así".

Clima de alta tensión

La ministra de Igualdad cree que el clima de alta tensión que se vive en la política "no ayuda" a la hora de llegar a consensos y añade que esta crispación impide ver que también se toman decisiones".

"Hay que hacer autocrítica y hago autocrítica. Me gustaría señalar que incluso haciendo autocrítica, no es lo mismo decir que la violencia de género no existe a decir que hay que proteger a las mujeres para que no tengan miedo", ha opinado Montero.

En este sentido, la titular de Igualdad ha reconocido que entendería "que la derecha estuviera atacando al Gobierno por las medidas políticas que se están implementando". Sin embargo, ha matizado: "No entiendo que lleguen a plantear que en este Gobierno puede haber asesinos, criminales; gente que, sabiendo supuestamente que podía haber contagios, arriesgó a la población". Así, ha sido tajante: "Es una mentira y una absoluta indecencia".

En su opinión no se puede "dejar sin respuesta" determinadas afirmaciones que cree que "vulneran los derechos humanos", señalando a la extrema derecha y a "una derecha que cada vez se parece más a la extrema derecha", como principales causantes de esta tensión.

Además, ha añadido que cree que Ana Pastor "se avergüenza de lo que hace su partido".