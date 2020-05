Valencia volverá a pedir el lunes pasar a fase 1 y no ve "tinte político" en la decisión de Sanidad

La consellera de Sanidad Universal de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, ha avanzado que este lunes se reunirá con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y que durante este encuentro volverá a pedir que la Comunidad Valenciana entre íntegramente en la fase 1 de desescalada. Además, ha indicado que no cree que "haya ningún tinte político" en la decisión del Ministerio de no permitir que avancen en el desconfinamiento todos los departamentos valencianos.

Así se ha pronunciado este sábado en su comparecencia diaria para informar de la situación del coronavirus en la Comunidad Valenciana, después de que este viernes el Ministerio anunciara que la Comunidad Valenciana no pasa en conjunto a la Fase 1 del proceso de desescalada, aunque sí lo hacen diez departamentos de salud de los 24 en los que se divide.

Barceló ha reiterado sus declaraciones del viernes por la noche, cuando dijo que "no comparte" la decisión de que la Comunidad Valenciana en su totalidad no avance a la fase 1. Ha insistido en que cumplía "todos los requisitos" y ha lamentado que "todavía" no conoce "los criterios que ha utilizado el Ministerio para que pasaran solamente diez departamentos". "Seguiremos trabajando para que nos revisen ese examen y podamos seguir para adelante", ha dicho.

En este sentido, ha explicado que este viernes ya trasladó al Ministerio su petición para "conocer esos criterios" y ha matizado que "no es pedir explicaciones", sino que pretende conocer "las razones por las que entendió que el resto de departamentos no podían pasar" cuando la Conselleria y su equipo técnico creían que sí, a fin de "centrarse en ese examen que tenemos" y "poner todo el esfuerzo para poder llegar cuando antes a la fase 1".

Sin razones políticas

Preguntada por si considera que la decisión del ministerio obedece a razones políticas, ha negado esta posibilidad pero ha insistido en que quiere saber los motivos: "No creo que haya ningún tinte político, creo que lo que hay son criterios técnicos que simplemente la Comunidad Valenciana quiere conocer para que podamos corregir".

Sí ha apuntado a factores como el de que, en las zonas que no han pasado a la fase 1, hay una mayor densidad de población y movilidad, pero ha defendido que la Comunidad Valenciana ha "demostrado su capacidad asistencial" y a lo largo de la pandemia "siempre mantenía unos niveles de los más bajos" y se situaba entre las comunidades "con menos incidencia".

"Aquí se trata de pasar el examen y de que podamos poner en marcha en seguida nuestras actividades. Necesitamos que vuelva nuestra actividad social y económica, por tanto lo que queremos es pasarlo cuando antes", ha subrayado, al tiempo que ha insistido en que para ello tienen que conocer si "hay algo que han detectado" desde el Ministerio.

Sobre si volverá a solicitar que la Comunidad Valenciana pase a la fase 1, ha indicado: "Por supuesto, el lunes mismo nos sentaremos nuevamente con el Ministerio". Ha precisado que aún no hay una hora determinada, pero que pedirá una reunión y que el Ministerio "estuvo ya predispuesto" este viernes a que esta se produjera. "El lunes se producirá ese encuentro", ha asegurado. Además, sobre si habría que esperar al lunes siguiente para avanzar a la fase 1, Barceló tiene "confianza en que pueda ser antes".