EL PP pide el rescate de autónomos tras el cierre total: "A cero ingresos, cero impuestos"

El Partido Popular pide al Gobierno que aproveche el Consejo de Ministros extraordinario de este domingo para lanzar un salvavidas a autónomos y pymes que se ven obligados a cerrar sus negocios por el estado de alarma. En una declaración institucional desde Génova, el secretario general del PP ha pedido a Pedro Sánchez que tome medidas de "manera inmediata" al respecto: "Un autónomo que cierra su negocio no puede pagar la cuota. Si no se levanta la persiana no se pagan impuestos. A cero ingresos, cero impuestos".

En nombre del PP, Teodoro García Egea ha pedido al Ejecutivo que "se haga cargo de los impuestos mientras dure el estado de alarma". Además, ha pedido que se de "liquidez" a las empresas para que "no acaben despidiendo a gente. La prioridad debe ser garantizar empleos, que no se despide a ni un solo español, para que la única preocupación de todos sea la salud y no la economía". Si, por el contrario, el Gobierno no inyecta esa liquidez a las compañías, el PP es rotundo: "España acabará sin empresas y sin empleo".

Los conservadores insisten en que estas medidas deben ejecutarse de manera inmediata y hacerse de forma automática: "No pueden supeditarse a trámites administrativos. El autónomo no puede ir al banco, que se hagan las comprobaciones a posteriori".

Además, García Egea ha aprovechado para culpar a Sánchez de ir por detrás de la expansión del virus e ir "improvisando" las medidas que va tomando. Además, ha presumido de que los presidentes autonómicos del Partido Popular ya solicitaron medidas que el Ejecutivo negó y finalmente ha tenido que aplicar. Como el murciano Fernando López Miras, que pidió el cierre total de la actividad no esencial la semana pasada "y hoy Sánchez lo ha anunciado". O el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que pidió la "paralización de la construcción".

El 'número dos' del PP instó al Gobierno a "aminorar las consecuencias económicas" que el coronavirus ha traído con su expansión galopante en España. "Hay que salvar vidas, pero también empresas y empleo", dijo rotundo García Egea, que animó a Sánchez a "reconocer errores" como "primer paso" para "solucionar los problemas".