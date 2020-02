Garzón da tres meses a las empresas para adaptarse a su ley de publicidad de apuestas en el juego

El proyecto de real decreto de sobre la publicidad de las actividades de juego redactado por el Ministerio de Consumo da un plazo de tres meses a las empresas para adaptarse a la nueva normativa una vez entre en vigor, que este departamento calcula que será el próximo 1 de julio.

Así, por ejemplo, los operadores podrán seguir usando en sus anuncios rostros de famosos, ya sean reales o de ficción, durante ese plazo, el mismo que tendrán para adaptar los contratos de patrocinio, según el borrador que este lunes ha iniciado el trámite de información pública.

Son 37 artículos con más de 100 medidas destinadas a regular la publicidad del juego online, que quedará limitada a la franja horaria de 1 a 5 de la madrugada, también en las plataformas de intercambio de vídeos como Youtube, salvo en eventos deportivos, que podrán exhibirse en aquellos que empiecen a partir de las ocho de la tarde tanto en los estadios como en las retransmisiones.

Quedan exentas también de ese límite Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE, aunque sí estarán sometidas a restricciones en los mensajes como son, además del uso de personajes de notoriedad pública, las referencias directas o indirectas a promociones o bonos de captación o fidelización o las incitaciones agresivas a la realización inmediata de apuestas, entre otras.

No dirigirse a menores

La publicidad no podrá en ningún caso ir dirigida ni directa ni indirectamente a los menores, ni usar contenidos para atraer su atención o usar la imagen, voz u otras características inherentes a ellos o a personas caracterizadas para parecerlo.

Aunque en su disposición adicional hace referencia al régimen especial de la participación de determinados menores, de forma que se permite a los alumnos de instituciones benéficas, como los de la Residencia de "San Ildefonso", seguir sacando bolas de los bombos en los sorteos de Lotería Nacional porque "goza de un consolidado arraigo y tradición en la sociedad española".

Una especifidad que, justifica el texto, es "plenamente coherente con el régimen de publicidad proyectado y, a la vez, sensible a una realidad arraigada, en todo caso de impacto moderado y puntual, y no susceptible de suponer ni incrementar el riesgo de banalización del juego en general, ni del juego de lotería en particular, en la sociedad española".

Jugar con responsabilidad

Las comunicaciones comerciales deberán incluir mensajes invitando a jugar con responsabilidad y la advertencia de que los menores no podrán participar en actividades de juego, tipo "menores no", "+18" o similar; en ambos casos los avisos deberán ser "claramente" visibles al menos durante dos segundos al término del anuncio.

Tal y como explicó el ministro del ramo, Alberto Garzón, el pasado viernes en la presentación del texto, el Gobierno ha optado por una regulación "estricta" y no por la prohibición total porque esta medida habría sido "imprudente" al fomentar el juego ilegal.



Y así se explica en el borrador: "Establecer una regulación basada en la prohibición sería, en general, desproporcionado e injustificado".



"El enfoque prohibitivo de la publicidad del tabaco se engloba dentro de una estrategia global y sostenida, a nivel mundial, de reducción de la demanda en el consumo (...) Frente a lo anterior, la actividad de juego no genera daño en la totalidad de sus consumidores sino en una reducida parte de los mismos, en la medida en que generen una adicción", argumenta.