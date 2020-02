La manifestación alternativa al 8-M: "El feminismo radical se ha adueñado de esta fecha"

La asociación Women of The World, cercana a la plataforma ultracatólica HazteOír, se manifestará el próximo sábado 7 de marzo para denunciar las "manipulaciones del feminismo supremacista y la ideología de género" que promulgan las manifestantes del 8-M.

Bajo el lema Mujeres + Hombres, sumando ganamos, la organización quiere llenar las calles promoviendo un "día de la mujer diferente" y rechazar "el feminismo rancio y pasado de moda que ha puesto a los hombres en la diana de sus ataques".

La fecha coincide de cerca con el 8-M, Día Internacional de la Mujer, una fecha de la que "se ha adueñado el feminismo radical", según denuncia Women of The World, "buscando además el enfrentamiento entre el hombre y la mujer".

El 8M nadie va a hablar de esto....nosotras si.



Hay que salir a la calle porque sino sólo se oye una voz, la del odio feminista. ¿Te vienes el 7 de marzo a Madrid? #8Mdiferente #8M2020 #sumandoganamos pic.twitter.com/R30rsuZfaO — Women of the World Platform (@wow_platform) February 16, 2020

Peticiones de este día

Por todo ello, esta asociación se concentrará el 7 de marzo a las 12.00 horas en la madrileña plaza de Chamberí para reivindicar los "roles diferenciales y no intercambiables del padre y la madre" y exigir el "cese de la discriminación a los hombres, señalados continuamente y víctimas de una cultura de privilegios para las mujeres".

También pedirán la "defensa de la maternidad, que hoy es causa de discriminación hacia las mujeres en Occidente, llegándose a intolerables situaciones de acoso espacialmente en el entorno laboral".

Vox no podrá ir

Vox, un partido que suele apoyar las convocatorias de Women of the World, aunque siempre a título personal, no podrá asistir en esta ocasión a la manifestación del 7 de marzo.

La cita coincide con la Asamblea General Ordinaria del partido que lidera Santiago Abascal. El día 7 de marzo la formación verde celebra el mayor cónclave interno, donde están llamados a participar todos los afiliados.