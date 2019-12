Cuixart pedirá permisos para salir a partir del 13-E, antes de que el Govern decida el segundo grado

Sin fecha para que se ratifique el segundo grado propuesto la Junta Penitenciara de la Generalitat para los nueve presos del procès, Jordi Cuixart tiene previsto pedir su primer permiso para salir de prisión a partir del lunes 13 de enero.

Los políticos independentistas presos deben cumplir una cuarta parte de su condena para poder pedir permisos, un total de 36 días al año. El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha confirmado en TV3 que Cuixart tiene previsto acogerse a estos permisos "cuanto antes".

Pero la fecha en cuestión no es, por el momento viable. Fue el pasado 11 de diciembre cuando la Junta Penitenciaria de la Generalitat propuso el segundo grado para los nueve líderes independentistas presos. Sin embargo, esta propuesta aún no ha sido ratificada o revocada por la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, que depende del Departamento de Justicia, en manos de la consellera Ester Capella, de ERC, y que tiene dos meses por delante para hacerlo.

Así, dicha Secretaría tiene como fecha límite la primera o segunda semana de febrero para confirmar o rechazar ese segundo grados, aunque hay que destacar que el servicio de clasificación de este organismo ratifica el 95% de las propuestas de las juntas de tratamiento de las prisiones de la Generalitat. Sin embargo, que TV3 publique que los primeros permisos que pedirá Cuixart sean a partir del lunes 13 de enero deja entrever que la decisión de la Conselleria de Justicia será inminente.

En declaraciones a la televisión pública catalana, Mauri ha explicado que no reconocerá ningún delito ni se acogerá a la reinserción, aunque eso sí, no renunciará a sus derechos. "Lo que no hará nunca es reconocer ningún delito, porque no en cometió, ni que le hagan renunciar a nada, ni ninguna medida que se pueda conocer como reinserción, porque él no se debe reinsertar a ninguna parte. Lo que hará, evidentemente, es asumir los derechos que tiene, ejercerlos . Se le deben garantizar. Estos permisos a los que él y el resto de presos políticos tienen derecho, los disfrutará", ha dicho.

¿Qué es el segundo grado?

La clasificación de segundo grado consiste en continuar en prisión sin permisos ni salidas hasta que cumplan una cuarta parte de la condena, cuando podrán ya disfrutar de 36 días de permiso al año.

En el caso de Oriol Junqueras, no podrá disfrutar de los primeros permisos de semilibertad hasta enero de 2021 mientras que los Jordis podrían hacerlo pronto, con toda probabilidad el próximo mes de enero.

A los condenados hay que descontarles el tiempo que llevan en prisión preventiva, desde el 16 de octubre de 2017 en el caso de los Jordis y desde el 2 de noviembre de ese año para el resto de penados. De esta forma, según los cálculos, Junqueras puede tener los primeros beneficios aproximadamente en enero de 2021; Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, en noviembre de 2020; Carme Forcadell, en julio de 2020; Joaquim Forn y Josep Rull, en mayo de 2020; y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en enero de 2020.

Sin embargo, el segundo grado abre la puerta a la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que introduce el principio de flexibilidad y que permite que salgan de prisión entre semana para trabajar o hacer voluntariado, como fueron los casos de Iñaki Urdangarin y Oriol Pujol. Este opción es la que explorará ERC una vez que los presos sean clasificados de forma definitiva en segundo grado.