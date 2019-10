Junqueras descarta el indulto: "Se lo pueden meter por donde les quepa"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha descartado de plano este martes la posibilidad de pedir un indulto asegurando que "se lo pueden meter por donde les quepa".

Sobre la sentencia condenatoria de 13 años contra él, ha dicho que no le ha sorprendido y que es "un orgullo estar aquí (en prisión) por poner urnas".

En una entrevista a Nació Digital ha considerado sobre las protestas de estos días contra la sentencia del Tribunal Supremo que "quemar un contenedor no es más útil que hacer un doctorado".

"Cualquiera puede quemar un contenedor, y también puede ser que alguien lo haga en contra tuyo. Es necesario ganar democráticamente con mayorías más amplías", ha defendido. Junqueras ha insistido en que es más útil, a su juicio, entender a los otros y trabajar desde ámbitos sociales y universitarios que quemar contenedores, y ha apostado por un referéndum cuando "haya mayorías más amplias para hacerlo efectivo".

"Buen momento" para unas elecciones catalanas

Preguntado por la actuación policial, ha apostado por apreciar el buen trabajo de la "inmensa mayoría" de la policía, pero también reconocer que algunos no lo hacen así. "No me gusta nada lo que he visto. También se están golpeando personas que andan por la calle. Si esto no fuera verdad, no habría tantas imágenes ni 60 periodistas que han sufrido cargas", ha añadido el dirigente republicano.

Preguntado sobre si Torra está gobernando para todos los catalanes, ha respondido: "Tiene el deber de hacerlo, y en caso que se le cuestione, esforzarse para demostrar que no es así. Yo no tengo dudas de que lo haga".

Además, sobre si apuesta por unas elecciones catalanas, Junqueras ha asegurado que siempre es un buen momento para que los ciudadanos se expresen, en sus palabras. Y ha dicho que el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, está "cualificadísimo" para asumir la responsabilitad y muchas más, y que lo podrá hacer muy bien.