Más País se defiende de las críticas de Clara Serra: "Era una obligación presentarse en Barcelona"

La dimisión de Clara Serra ha puesto en evidencia la crisis interna que vive Más País, que se ha defendido de las críticas de su ya exdiputada por su estrategia en las elecciones generales y, en concreto, en Cataluña donde los de Errejón competirán con Ada Colau tras conseguir 'in extremis' los avales necesarios."Era una obligación para este proyecto presentar en Barcelona", dice Más País en un comunicado.

De esta manera, responden a las críticas de Serra que dijo no estar de acuerdo con el "enfrentamiento" en las urnas con el partido de Ada Colau, En Comú Podem, algo que "es un indicativo de que no era aún el momento de que Más País concurriera a estas generales en estas condiciones y como partido estatal". "No competimos con Ada Colau, que ha decidido legítimamente presentarse con Unidas Podemos. Nosotros competimos contra la abstención", remarcan desde Más País, para añadir que "si hay un lugar donde el hastío y el cansancio ha impregnado al electorado progresista, ese es Barcelona".