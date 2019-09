Conmoción en Ciudadanos tras las acusaciones de De la Torre: "Usa la muerte de su padre para atacarnos"

El revuelo que trajeron las últimas dimisiones de la Ejecutiva de Ciudadanos era sólo niebla en el retrovisor... hasta este viernes. En concreto, hasta las nueve de la mañana. Paco de la Torre, inspector de Hacienda que dio un paso atrás por estar en contra del "no inamovible" al PSOE, aseguraba en Cadena Ser que Albert Rivera -y "prácticamente" toda la Ejecutiva- no se puso en contacto con él tras la muerte de su padre -el 26 de julio-.

"No me llamó (...) Ni siquiera en ese momento", deslizaba De la Torre, que también ha renunciado este viernes a su acta de diputado para reincorporarse a la Administración Pública. En ese instante, una vez viralizadas sus palabras entre los dirigentes de Ciudadanos, Rivera ponía el grito en el cielo. Sí escribió a De la Torre y envió, en nombre del partido, una corona de flores al entierro.

El economista, al percibir la gravedad del asunto, matizaba su crítica a través de su cuenta de Twitter: "Me han pedido desde Ciudadanos que aclare y lo hago. Rivera no me llamó, pero sí me envió una línea de Whatsapp dándome el pésame. Otros miembros de la Ejecutiva no lo hicieron. Simplemente quería explicar que no hablo personalmente ni por teléfono con Albert desde junio".

En la misma entrevista, De la Torre había afeado a Rivera no haberle saludado en los pasillos del Congreso durante el fracasado pleno de investidura de Pedro Sánchez. Un aspecto muy concreto en el que, de momento, no ha entrado el líder liberal.

Lamento haber mezclado cuestiones personales con otras cuestiones en mi entrevista de esta mañana. Sólo intentaba explicar que no hablaba con el presidente de mi antiguo partido desde principios de junio, pese a todo lo que había pasado estos meses. https://t.co/Yjqf3o9HjW — Francisco d la Torre (@frdelatorre) September 6, 2019

Horas después, una vez pactada la reacción con su equipo, Albert Rivera respondía a De la Torre a orillas del Parlament, en Barcelona. El presidente de Ciudadanos no suele abordar este tipo de cuestiones, pero cree que su excompañero ha cruzado la frontera de lo permisible.

"La discrepancia es legítima, pero hay determinadas líneas que no había visto nunca que se traspasaran. El señor De la Torre ha utilizado la muerte de su padre para atacar a excompañeros y al proyecto de Ciudadanos. No lo he visto nunca. Es al contrario de lo que ha dicho. Personalmente, humanamente, tras recibir una carta de dimisión, le envié un pésame. Enviamos, entre todos, una corona al entierro. No vale todo. Uno no puede jugar con informaciones falsas para dañar la imagen del partido", respondía con firmeza Rivera.

La última reacción de De la Torre

Tras escuchar las palabras del candidato de su expartido, Paco de la Torre reaccionaba con otro tuit: "Lamento haber mezclado cuestiones personales con otras cuestiones en mi entrevista de esta mañana. Sólo intentaba explicar que no hablaba con el presidente de mi antiguo partido desde principios de junio, pese a todo lo que había pasado estos meses".

Paco de la Torre, inspector de Hacienda y peso pesado en la etapa anterior de Ciudadanos, abandonó la formación por no compartir estos dos aspectos: el "no" al PSOE y los cambios en la oficina económica del partido, donde la llegada de Marcos De Quinto o María Muñoz habían supuesto su desplazamiento.

En cuanto a lo primero, fuentes de la Ejecutiva del partido critican que el inspector de Hacienda nunca votara en contra del "no" a Sánchez cuando pudo hacerlo. En su entrevista con la Ser, respondió al respecto: "No quise romper la unanimidad porque estábamos en campaña electoral". Más tarde, cuando Garicano resucitó esa votación, De la Torre "evitó votar en contra" porque acababa de gestarse la salida de Toni Roldán y "no quería" agrietar más la formación.