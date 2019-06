Casado: "No facilitaremos la investidura de Sánchez con nuestra abstención"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha informado al Rey de que su partido no va a apoyar la investidura de Pedro Sánchez ni tan siquiera facilitarla con la abstención. Lo ha afirmado en la rueda de prensa posterior a su reunión con Felipe VI en Zarzuela, en el marco de la ronda de consultas que ha mantenido el monarca con representantes de las distintas fuerzas con representación en el Congreso antes de decidir cuál es el candidato con más apoyos para encomendarle la formación de gobierno.

Casado no considera que haya "una situación de bloqueo" y que Sánchez puede conseguir la investidura sin la participación de los 'populares'. Por esto, le ha pedido que "no dilate" los tiempos y cierre los acuerdos cuanto antes para que el mandato eche a andar. En este sentido, no se opone a que Navarra Suma se abstenga, "sobre todo -ha añadido- si esto facilita que gobierne en Navarra y en el Ayuntamiento de Pamplona".

Noticia en actualización

