Pepu abraza el discurso "feminista" del PSOE de Sánchez: "Ya estamos hartos de machismo"

El precandidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid Pepu Hérnandez ha asegurado este domingo que le gustaría ganar las primarias y ser alcalde de la capital, para que vuelva a "vibrar" y sea "feminista", pero que, en caso de no ser posible, su compromiso será el de "ayudar durante toda la legislatura" al PSOE.

"Me atrevo a presentarme ante vosotros, militantes y simpatizantes porque reconozco y valoro el tremendo potencial del PSOE al que representáis. Me gustaría ganar; me gustaría ser alcalde socialista de Madrid tras 30 años, pero si no lo consigo debéis saber que mi compromiso es el de ayudar en toda la legislatura", ha aseverado en el Teatro de la Latina.

Durante el acto, Pepu Hernández ha estado arropado por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; y la cúpula de Ferraz, el secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos; la ministra de Industria, Reyes Maroto; la portavoz del PSOE en el Congreso Adriana Lastra; así como del secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco; el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo; la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié; la portavoz de su candidatura, Mar Espinar; y algunos diputados del Parlamento madrileño.

En su discurso, Pepu ha señalado que le gustaría ayudar a "transformar y cambiar Madrid" y" dar respuesta a sus ciudadanos", para un Madrid que "vuelva a vibrar" y que luche "por lo que es de justicia y por lo que le pertenece a las mujeres". "Un Madrid feminista", ha reivindicado.

Socialista de "corazón y pensamiento"

El exseleccionador de baloncesto ha señalado que comenzó entrenando con 15 años, pero que la política "nunca" le ha sido "ajena". "No he pertenecido nunca a ningún partido, en ocasiones he planteado afiliarme al PSOE pero la independencia no es indiferencia. No tengo carné socialista pero soy socialista de corazón y de pensamiento", ha aseverado.

Por eso, Pepu "abraza" las ideas "progresistas", simpatiza con el PSOE al ser un partido que demuestra "solidaridad", "tolerancia" e "igualdad", con capacidad de "convicción".

"Mi compromiso es contigo, Pedro, y con todos los militantes. Contigo porque has devuelto a España los valores de solidaridad, tolerancia y con las militantes por su infatigable lucha por la igualdad", ha expresado.

"Este Madrid quiere volver a gritar que estamos hartos de machismo y su terrible violencia, este Madrid feminista, que tendrá en mí un alcalde cómplice y aliado, que aprende de todos los referentes feministas que tiene este partido; porque un Madrid feminista con las mujeres es seguro un Madrid mejor", ha reivindicado en su discurso.

Por último, se ha dirigido a los militantes para "merecer" su "confianza", "respeto" y "generosidad" y ha lanzado a Gabilondo que sería un "honor" jugar en "este partido" a su lado.