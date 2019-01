La convención nacional del PP, en directo

El PP celebra la segunda jornada de la convención nacional para establecer las principales líneas de su programa electoral de cara a las tres citas electorales fijadas para el 26 de mayo y que son clave para calibrar el liderazgo del presidente popular, Pablo Casado.

Con este cónclave, que se celebra bajo el lema "España en libertad", el PP busca un "rearme ideológico" del partido y marcar un discurso propio y completamente diferenciado de opciones políticas como Ciudadanos y Vox, con las que ha negociado el Gobierno y la investidura en Andalucía.

Feijóo, contra Cs y Vox

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el encargado de inaugurar el foro este viernes. En su discurso ha arremetido, sin mencionarlos, contra Ciudadanos y Vox. "Tenemos una idea de España que no tienen los demás partidos".

"No somos un partido vociferante ni que descalifica. No somos un partido con un falso discurso social. No somos un partido oportunista ni ansioso, porque desde la ansiedad no se defienden generales". "La claridad no es la veleta interesada, pero tampoco es la dureza intransigente", ha señalado criticando las formaciones de Albert Rivera y Santiago Abascal.

García Egea: "No veo a ningún cobarde"

A Feijóo le ha seguido el secretario general del PP, Teodoro García Egea. "Pedro Sánchez ha utilizado a su partido y a sus aliados como ariete para abrir las puertas de Moncloa y ha dejado tirado sus principios para gobernar como lo está haciendo", ha dicho.

También ha tenido críticas para Vox, partido que se refiere a los de Casado como la "derechita cobarde". "No veo a ningún cobarde aquí, veo a mucho valiente", ha dicho García Egea.

Rajoy: "No somos un partido de advenedizos"

A continuación, ha intervenido el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que se ha llevado buena parte del foco de esta primera jornada, ya que no se le había visto en ningún acto del PP desde que Casado fuera proclamado presidente del partido, el pasado 21 de julio.

En una especie de entrevista-conversación con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, Rajoy, tras arrancar haciendo una defensa de la Constitución, ha señalado que su partido no es una formación "de advenedizos" y que para estar en política hay que trabajar. "El secreto del PP es trabajar mucho, incluidos los fines de semana", ha confesado.

Rajoy también ha apuntado que los populares saben cuáles son sus principios, entre los que ha citado la unidad España, la defensa de la Constitución o de la libertad de empresa. Pero ha advertido de que "hay que estar en la realidad", y ha señalado que "no es bueno el sectarismo ni son buenos los doctrinarios, no es bueno en ninguna faceta de la vida ni en política tampoco".

Futuro de Cataluña

En este primer día, también se ha recordado el cuarenta cumpleaños de la Constitución, que ha corrido a cargo de Adolfo Suárez Illana, quien ha hablado de la unidad de España y del futuro de Cataluña.

La jornada se la ha clausurado con un debate que ha moderado el vicesecretario de organización y electoral, Javier Maroto, en el que ha entrevistado a los candidatos autonómicos.

Durante el sábado se tocarán prácticamente todas las materias que suelen incluirse en un programa electoral y aparte está prevista la intervención del expresidente José María Aznar, quien, como Rajoy, se centrará en los treinta años de recorrido del PP tras superar las siglas de AP.

Otra intervención destacada será la del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que anteriormente ha acudido a algunos actos de Ciudadanos, y que se centrará en hablar de la sociedad abierta y sus enemigos.

Pablo Casado clausurará el domingo esta convención en la que el PP quiere presentarse con una cara renovada incluyendo una nueva versión del himno y retoques en su logo, con una nueva marca denominada "populares" y un charrán con forma de corazón con los colores de la bandera española.