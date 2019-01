Llamazares da por hecha su "purga" de IU y carga contra Garzón por "la muerte política" del proyecto

La formación política Izquierda Abierta, liderada por Gaspar Llamazares e integrada en Izquierda Abierta (IU) cree que el proyecto ha sido condenado a "la muerte política" por Alberto Garzón, al que conceden "el mérito" y "la honestidad" de haber cumplido "con su proyecto de entrega, para el que necesitaba una IU pequeña y dócil". Llamazares ya da por hecha su expulsión a manos de Garzón, coordinador de IU, cuya "mayor aportación" ha sido la "limpieza ideológica" en la organización.

Ningún miembro de Izquierda Abierta (IA) ha acudido este domingo a la reunión de la Coordinadora Federal de IU, que, entre otros asuntos, tiene previsto determinar si sanciona a Llamazares por incumplir los estatutos de la formación al impulsar otra opción electoral a través de la plataforma Actúa, de la que es promotor junto al juez Baltasar Garzón.

En una nota difundida desde la dirección de IA, se asegura que ésta es "la recta final de la purga que la actual dirección de IU ha hecho desde la XI Asamblea" contra ellos. Y acusa a Garzón y su directiva de plantear la apertura de expedientes "sin cargos probatorios y con sentencias previas a juicios". Por lo que, dicen, se les ha colocado "como acusados y acusadas en un juicio de intenciones sin garantías".

Así, señalan las maniobras de la coordinación de IU como "un relato inquisidor, un libelo", por lo que anuncian que, en consecuencia, no reconocen el proceso sancionador y lo califican de "paripé" que podría ahorrarse la dirección. Ya que se dan por enterados de que "no hay posibilidad de compatibilizar discrepancia alguna con el proyecto de Alberto Garzón".

Tras rechazar insistentemente las alianzas con Podemos, ahora IA anuncia su salida de IU, porque "no estaremos donde no nos quieran, pero no dejaremos de estar donde creemos que somos necesarios", en lo que llaman la reconstrucción de la izquierda.

Por su parte, fuentes de IU han confirmado a Efe que con toda probabilidad no será hasta última hora de la tarde cuando se adopte una decisión.