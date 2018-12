El PP pide reconocer el belén como seña de identidad de España

En su discurso de defensa de la idiosincrasia española, el Partido Popular ha añadido el belén navideño a la lista que ya habían inaugurado los toros y la caza. En plena Navidad y tras varias semanas glosando la vertiente cristiana de estas fechas, los populares registraron una iniciativa parlamentaria para pedir que se reconozca al belén como "valor artístico, cultural y seña de identidad de nuestro país".

No es sorprendente, y más dado el momento del calendario: en su giro hacia el conservadurismo, Pablo Casado ya ha hecho referencia a las tradiciones españolas una y otra vez durante sus intervenciones, abrazando de nuevo lo que en la etapa de Mariano Rajoy se había diuido. Todo apunta a que intensificará de cara a la Convención nacional del partido, durante los últimos días de enero, en el que se sentarán las nuevas bases ideológicas del PP.

Pero en lo que al belén respecta, los populares consideran que "ahora más que nunca, es el tiempo de reivindicar nuestras tradiciones navideñas". Realmente, indican que esta iniciativa "de defensa de las tradiciones en nuestro país, de apoyo a la tradición belenística española, que son parte esencial de nuestra cultura y que nos acompañan desde miles de años".

El belén, "patrimonio inmaterial" de la UNESCO

La idea es que, en sus palabras, "esta tradición de los belenes, que proviene de la Edad Media y que está extendida por los cinco continentes, sea patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO, instando a su vez al Gobierno a que desarrolle una ruta de los belenes junto a las comunidades autónomas para poner en valor este sector industrial".

No es la única medida deseada por el Partido Popular. Buscan "proteger" la tradición del Belén "como símbolo de la tolerancia de nuestro país y exponente de la libertad religiosa que recoge la Constitución española" y creen que debe desarrollarse una ruta turística para ello. También establecer un programa de apoyo a la industria belenística.

"Deseamos que 2019 sea un año donde España recupere la sensatez, el equilibrio y la capacidad de convivencia de todos los españoles", ha remarcado el portavoz adjunto del grupo parlamentario popular, José Ignacio Echániz.

"Somos españoles: ponemos el belén y el árbol"

De hecho, hace unos días en una intervención en Murcia, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, dejaba claro que su partido estaba a favor de la Navidad. "Nosotros ponemos el belén, el árbol, celebramos nuestras tradiciones y nuestra Semana Santa y nos sentimos orgullosos. Y al que no le guste, que se aguante, porque nosotros somos españoles", señalaba.

Somos españoles y estamos orgullosos de nuestras tradiciones, celebramos la Navidad, ponemos el Belén y el árbol.Nadie nos puede dar lecciones de como defender a España, a nuestros empresarios, colectivos, agricultores..., en definitiva, de defender todo lo que nos une. pic.twitter.com/yZ87tqMX3u — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 8 de diciembre de 2018

"Y al que quiera ir a los toros, que vaya y al que no le guste, que no vaya. Pero aquí no se prohíbe nada. Ya está bien", reclamaba también Egea. Un mensaje que también ha repetido Pablo Casado este sábado durante el acto de presentación de los candidatos de Castilla y León celebrado en Palencia.