Echenique acusa a Sánchez de poner "en peligro" los Presupuestos por su "tacticismo político"

La campaña de Podemos y sus socios de IU contra el Gobierno al que sostienen está centrada en el proyecto de Presupuestos. Creen que Pedro Sánchez no hace nada por sacarlos adelante. Así, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha reconocido este sábado que el acuerdo de Presupuestos Generales para 2019 de Podemos con el Gobierno está en "peligro" por el "tacticismo político" desarrollado tanto por los partidos independentistas como por el PSOE.

Durante su intervención en un acto en Valladolid, enmarcado dentro de la ruta que Podemos está haciendo por varias ciudades españolas bajo el título "La mitad del camino" para trasladar la importancia de aprobar las cuentas para 2019, Echenique también ha confesado que si la situación continúa "enfangada", Sánchez "no tendrá más remedio que convocar elecciones anticipadas".

Después de su parada en Madrid en la jornada de ayer, esta ruta "hacia un nuevo país" ha estacionado hoy en Valladolid, antes de llegar a otros territorios nacionales como Vitoria, el próximo día 23 de noviembre, o a Pamplona el 24.

En este encuentro con cerca de medio centenar de simpatizantes en un auditorio con capacidad para más de 300 personas, el también secretario general de Podemos en Aragón ha insistido en que si los presupuestos y, por consiguiente a su juicio, la Presidencia de Sánchez están en "peligro" es por el "tacticismo" de independentistas y socialistas, a los que ha pedido que "no jueguen con las cosas del comer".

Echenique ha acusado a los partidos independentistas con representación en el Congreso de estar "embarrando" el debate sobre los Presupuestos con sus tácticas políticas para alcanzar la independencia de Cataluña, algo que hoy ha condenado por tratarse de asuntos que afectan directamente a muchas familias.

Con su "veto", ha argumentado el secretario de Organización, los independentistas están diciendo "no" a medidas "esenciales" como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o al aumento de ayudas a la dependencia, que "no pueden ser moneda de cambio" para intentar sacar de la cárcel a líderes independentistas como Oriol Junqueras.

Del mismo modo, Echenique ha advertido a los socialistas y al Ejecutivo central que "no puede gobernar a base de decretos", de ahí que haya instado al PSOE a buscar "los apoyos necesarios dónde sea", ya que esta situación "debilita" a un Gobierno que si no saca adelante las Cuentas "no tendrá otra opción" que "anticipar la convocatoria de elecciones".

Elecciones andaluzas

Sobre otros asuntos, Pablo Echenique también se ha referido a las próximas elecciones andaluzas, que acontecerán en apenas dos semanas, y en las que el secretario de Organización de Podemos ha acusado a la candidata socialista, Susana Díaz, de "haber estado y estar con los poderes mediáticos y económicos".

En este sentido, el secretario de Organización de Podemos ha asegurado que le gustaría conocer "qué piensa Susana Díaz del acuerdo presupuestario entre Sánchez e Iglesias", pues ella "siempre ha sido partidaria de negociar con Ciudadanos", ha apostillado.

También en el encuentro de hoy ha participado, además de diputados nacionales como María del Carmen Pita o Juanma del Olmo, el secretario general de la formación morada en Castilla y León, Pablo Fernández, quien ha catalogado este acuerdo "arrancado" al Gobierno de Pedro Sánchez como un "hito" que consigue "poner a las personas primero" después de "lacerantes recortes".

Sobre estos acuerdos, Fernández ha indicado que la subida del salario mínimo interprofesional a los 900 euros favorecería a cerca de 300.000 ciudadanos en Castilla y León o la subida de las pensiones ligadas al IPC, que beneficiaría a más de 612.000 personas.

Por todo ello, el secretario general autonómico ha asegurado que, aunque este acuerdo de presupuestos es un "avance", aún hace falta ir más allá en asuntos "clave" para la Comunidad, como en una transición energética "justa" con una "reindustrialización de las cuencas mineras" donde "las personas y no las eléctricas sean lo primero", ha sentenciado.