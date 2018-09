Aznar en el foso de los leones: Iglesias y Rufián afilan sus garras para interrogarle por la financiación del PP

El Congreso de los Diputados recibirá este martes a un invitado de excepción. José María Aznar es el único compareciente de la jornada en la comisión que analiza la financiación irregular del Partido Popular. Un análisis de las cuentas del partido conservador que, hasta ahora, únicamente ha servido para poner contra las cuerdas a los políticos que ya han desfilado por el Parlamento, como los expresidentes de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre o la ex secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.

El expresidente del Gobierno no llegará solo. La dirección nacional del PP, con el 'número dos', Teodoro García, a la cabeza, le acompañarán hasta la sala donde comparecerá a primera hora de la mañana. Una imagen impensable hace tan solo tres meses, cuando Mariano Rajoy dirigía el partido y Aznar llevaba dos años sin ningún tipo de relación con la formación que dirigió catorce años.

En la comitiva oficial que acompañarán a Aznar ante la nube de flashes estará también la portavoz del partido en el Congreso, Dolors Montserrat, y otros miembros del Grupo Parlamentario. El presidente Pablo Casado tiene una entrevista radiofónica casi a la misma hora de su comparecencia, pero no se descarta que le salude al término de la comparecencia.

El expresidente del PP ha sido llamado al Parlamento para rendir cuentas sobre las cuentas del partido durante su época a los mandos: desde 1990 y 2004. Fue en esta época cuando estaba al frente de la Tesorería Luis Bárcenas y la red Gürtel operaba a pleno rendimiento. Aznar tendrá que pasar el interrogatorio de dos de los rivales más duros con el PP: el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián. En anteriores ocasiones, la representante del partido morado era Carolina Bescansa.

El expresidente del Gobierno podrá hablar sin límite de tiempo en su intervención y, a continuación, los portavoces de los grupos dispondrán de veinte minutos cada uno para interrogarle a través de la fórmula pregunta respuesta. En las anteriores comparecencias el protagonista indiscutible fue Rufián. El diputado independentista preguntó a la entonces ministra de Defensa si "se avergüenza de algo" y le sacó a relucir los dudosos negocios de su marido, Ignacio López del Hierro. De hecho, Cospedal negó tajantemente que la persona que aparece en los apuntes de Bárcenas como "López Hierro" fuera su esposo.

También Esperanza Aguirre tuvo un encontronazo sonado con él cuando éste le preguntó "quién es M. Rajoy" y Rufián le afeó que ella le contestara con evasivas. "¿Cuántas veces me va a repetir que no tiene ni idea?". A lo que Aguirre le respondió que "las que hagan falta". Como sus compañeros, también Ignacio González negó conocer la caja b del PP no sin antes enzarzarse con Rufián. En ese caso, hasta el presidente de la comisión, el canario Pedro Quevedo, le pidió al de ERC que "no monte el pollo para buscar la primera página".

El Grupo Parlamentario Popular enviará también a un nutrido grupo de diputados para respaldar al expresidente del Gobierno en su comparecencia. Será el parlamentario Eloy Suárez quien defienda la postura del PP en esta comisión.