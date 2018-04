Rufián a Ignacio González: "¿Quién es el Vito Corleone en todo esto?"

El momento más tenso de la comparecencia de Ignacio González en la comisión de investigación de la financiación irregular del PP ha sido cuando ha tomado la palabra el diputado de ERC, Gabriel Rufián, que le ha preguntado directamente si se sintió "un preso político" por haber estado siete meses en prisión. "Eso se lo dejo a ustedes", respondió el expresidente de la Comunidad de Madrid, que le reconoció que "me avergüenzo de muchas cosas" pero de las acusaciones por las que está en libertad provisional "no".

Rufián también preguntó a González si podía confirmar que "M. Rajoy" es el presidente del Gobierno, a lo que respondió que "no sé a qué se refiere". El parlamentario independentista también indagó por la caja B del PP. "No conozco ninguna caja B", replicó el expresidente. "¿Se benefició de esa caja?", insistió Rufián. "No conozco ninguna caja B", insistió el compareciente.

El catalán le dijo al compareciente cómo se sentía, si como un "negligente" o como "un colaborador necesario". "Ni soy una cosa ni la otra porque no he participado en la financiación del partido", insistía González. Rufián también quiso saber "hasta dónde sabía Aguirre de sus actividades" y su "archiamigo" Francisco Granados, preguntas a las que tampoco respondió. "Pregúntele a ellos".

Rufián quiso escuchar de la boca de Ignacio González cómo definiría el expresidente de la Comunidad de Madrid a Francisco Granados, pero no quiso "entrar en consideraciones de carácter personal". También le preguntó cuándo "empezó su mala relación", otro balón que no quiso parar el expopular. "No voy a entrar en consideraciones de tipo personal".

González insistió en que no protege "a nadie" y que es "falso" que haya robado. "Deje de manipular", le pidió el compareciente antes de concluir que "nunca he ordenado a nadie que contratase y pagase al señor De Pedro". Antes de finalizar, Rufián le preguntó si había visto la película de El Padrino. Una pregunta que Ignacio González se negó a contestar. "¿Quién es el señor Vito Corleone en todo esto?", a lo que el compareciente zanjó: "Nunca he participado en ninguna cosa de estas se ponga usted como se ponga".