La colaboración entre Olispania y Sonoco es reconocida en Londres en los Sustainability and Impact Awards

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LO ESENCIAL Las claves Olispania y Sonoco han sido galardonadas en Londres en los Sustainability and Impact Awards por su colaboración en soluciones de envasado sostenibles para la industria alimentaria. El Gobierno de la Región de Murcia ha otorgado un reconocimiento institucional a ambas compañías durante una visita a las instalaciones de Sonoco en Las Torres de Cotillas. El galardón destaca el papel clave del envase en la sostenibilidad y pone de relieve la alianza entre la industria del packaging y el sector agroalimentario murciano. Olispania, empresa familiar fundada en 2012 en Jumilla, consolida su trayectoria de innovación y proyección internacional en el sector de las aceitunas de mesa.

La empresa familiar jumillana Olispania, especializada en la elaboración y comercialización de aceitunas de mesa, ha recibido el reconocimiento institucional del Gobierno de la Región de Murcia tras haber sido galardonada, junto a la multinacional envasadora Sonoco, en los Sustainability and Impact Awards.

Estos premios de talla internacional, celebrados en Londres, ponen en valor la colaboración entre ambas compañías y su apuesta por avanzar hacia soluciones de envasado más sostenibles para la industria alimentaria.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social d eMurcia, Luis Alberto Marín , y la secretaria general de la citada Consejería, Ana María López, han visitado las instalaciones de Sonoco en Las Torres de Cotillas, para participar en el acto de entrega de este reconocimiento recibido en los Sustainability and Impact Awards.

El consejero Marín y la secretaria López han realizado un recorrido por la planta industrial. La visita ha tenido como protagonista a Olispania, una empresa que representa el valor de la tradición familiar, el esfuerzo empresarial y la capacidad de adaptación de la industria agroalimentaria murciana.

Su reconocimiento internacional junto a Sonoco demuestra cómo la colaboración entre fabricantes de alimentos y especialistas en packaging puede abrir nuevas oportunidades para la innovación y la sostenibilidad.

Olispania ha construido su trayectoria sobre la calidad del producto, la seguridad alimentaria y la atención a las necesidades de sus clientes, desde su fundación en 2012, a partir de la unión de dos familias con más de 30 años de experiencia en el sector de las aceitunas de mesa.

Desde Jumilla, la compañía ha desarrollado una amplia oferta de aceitunas de mesa, con diferentes variedades, rellenos y aliños, además de encurtidos. Su actividad se dirige tanto al canal de hostelería y restauración como a la gran distribución, trabajando con sus marcas propias, Olispania y Vitaloliva, y con marcas de distribuidor en mercados nacionales e internacionales.

Triple combinación

Esta triple combinación de experiencia, especialización y capacidad de adaptación ha permitido a Olispania evolucionar sin perder su esencia como empresa familiar, apostando por la mejora continua y la competitividad.

El reconocimiento obtenido en Londres representa un nuevo paso en esa trayectoria y pone de manifiesto que la innovación también nace de empresas que conocen profundamente su producto, respetan sus orígenes y buscan nuevas formas de responder a las exigencias de un mercado globalizado.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, y la secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, Ana María López, durante la visita a las instalaciones de Sonoco. Cedida

El galardón obtenido en los Sustainability and Impact Awards pone el foco en un aspecto cada vez más importante para el sector agroalimentario: el papel del envase en la sostenibilidad y en la evolución de los productos de alimentación.

En este ámbito, la colaboración entre Olispania y Sonoco constituye un ejemplo de cómo la experiencia de una empresa alimentaria y la capacidad tecnológica de un fabricante internacional de envases pueden aportar soluciones a los nuevos desafíos del mercado.

Para Olispania, contar con soluciones de envasado adaptadas a las necesidades de sus productos supone un elemento importante dentro de su estrategia de calidad y desarrollo. Para Sonoco, acompañar a empresas como Olispania forma parte de su compromiso con una industria alimentaria más innovadora, eficiente y responsable.

Industria y alimentación

La entrega del reconocimiento en las instalaciones de Sonoco en Las Torres de Cotillas ha permitido destacar también la estrecha relación entre dos sectores fundamentales para la economía regional: la industria del packaging y el sector agroalimentario.

La Región de Murcia cuenta con una importante tradición conservera y alimentaria, así como con un tejido industrial especializado que contribuye a mejorar la competitividad de sus empresas dentro y fuera de España, como así lo demuestra este galardónm en los Sustainability and Impact Awards.