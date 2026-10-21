Una foto de familia de todos los premiados por Plena Inclusión. Delegación del Gobierno

La estadística de la vergüenza: 4 de cada 10 empleadores admite reticencias a contratar personas con discapacidad intelectual

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LO ESENCIAL Las claves El Auditorio Víctor Villegas de Murcia acoge la gala del 30º aniversario de los Premios Laurel, otorgados por Plena Inclusión para reconocer el compromiso empresarial e institucional con las personas con discapacidad intelectual. En esta edición se ha galardonado a entidades como Consum, Grupo Caliche, Gor Factory, Aguas de Jumilla, ILBOC, Grupo Moya Peluches, Catering Antonia Navarro y al humorista gráfico Puebla. Diego García, vicepresidente de Plena inclusión Región de Murcia, denunció que el 45% de los empleadores admite reticencias para contratar a personas con discapacidad intelectual, según datos de la Fundación Adecco. Desde la organización exigen a las administraciones públicas el cumplimiento ejemplar de los cupos de reserva en el empleo público y la normativa vigente para garantizar la igualdad de oportunidades.

El Auditorio Víctor Villegas de Murcia ha acogido la edición número 30 de los Premios Laurel.

Estos galardones los concede Plena Inclusión: la federación de asociaciones de personas con discapacidad intelectual, parálisis cerebral y del desarrollo.

El objetivo de los Premios Laurel es reconocer el compromiso que las empresas y las instituciones mantienen con las personas de este colectivo, así como con sus familiares.

La gala ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas; la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez; la alcaldesa de Jumilla, Seve González; y la directora general de Personas con Discapacidad de la consejería de Política Social, Miriam Pérez; entre otros representantes de administraciones públicas, empresas, entidades sociales y entidades educativas.

En el treinta aniversario de estos premios se ha galardonado a Consum, Grupo Caliche, Gor Factory, Aguas de Jumilla, ILBOC, Grupo Moya Peluches, Catering Antonia Navarro y al humorista gráfico José Manuel Puebla.

Durante la ceremonia, Diego García, vicepresidente de Plena inclusión Región de Murcia, se mostró crítico porque el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco recoge que el 45% de los empleadores reconoce abiertamente que tiene reticencias a la hora de contratar a personas de este colectivo.

“Por estos y otros motivos, no podemos callarnos ante los sistemáticos incumplimientos en los cupos de reserva para personas con discapacidad intelectual en el empleo público, así como ante la omisión de otras normativas vigentes, que deberían garantizarnos el derecho a la igualdad de oportunidades”, reflexionó Diego García.

“Las leyes no están para decorar boletines oficiales; están para cumplirse y para transformar realidades. Desde Plena inclusión, exigimos que las administraciones públicas sean el primer espejo donde mirarse, cumpliendo con la ley de manera ejemplar y sin excusas”.