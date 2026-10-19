Una de las dos pateras que llegó este verano al Parque Regional de Calblanque. E. E.

Un taxi-patera con cuarenta tripulantes llega a la costa de Calblanque en Cartagena: hay menores de edad y "un fallecido"

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LO ESENCIAL Las claves Un taxi-patera procedente de Argelia llega a la costa del Parque Regional de Calblanque en Cartagena con 40 personas a bordo. Entre los ocupantes de la embarcación se encontraban 30 hombres adultos, varios menores de edad y una persona fallecida. La Guardia Civil desplegó un dispositivo tras ser detectada la patera a primera hora de la mañana del pasado domingo. El litoral de Calblanque vuelve a ser punto de desembarco para las mafias del tráfico de personas, que en ocasiones utilizan narcolanchas.

Nuevo drama en la inmigración irregular. El último viaje en patera a las costas de la Región de Murcia se ha cobrado una vida.

Durante la madrugada del pasado domingo, una patera "llegó a Calblanque", según fuentes de las Fuerzas de Seguridad.

Esta embarcación fue detectada por la Guardia Civil, pasadas las ocho de la mañana, inicialmente se habló de 21 inmigrantes en situación irregular.

El patrón de esta organización dedicada al tráfico irregular de personas pudo llegar al Parque Regional de Calblanque, un espacio natural protegido que discurre entre la costa de Cartagena y La Unión.

Una vez tomaron tierra se activó un dispositivo de la Guardia Civil. "Era un taxi-patera con 40 personas, de los cuales, 30 eran hombres adultos y el resto menores de edad".

Por desgracia, entre los tripulantes, "uno de ellos estaba fallecido", según aseguran las citadas fuentes de las Fuerzas de Seguridad. "Parece ser que zarparon desde Argelia".

Otros precedentes

La costa del extenso Parque Regional de Calblanque no es la primera vez que está en la diana de las mafias, ya que entre julio y agosto llegaron sendas pateras a la Cala Dentoles -también conocida como Cala Dorada-.

🔴 La Cala Dentoles en la costa de Cartagena ya recibió otra patera hace menos de un mes, según ha podido saber @ORMurcia 📍 El pasado 31 de julio, una patera llegó a la Cala Dentoles, conocida como Cala Dorada, en Calblanque, el mismo punto donde hoy han desembarcado unas 50 personas. 🛥️ En aquella ocasión fueron cerca de 60 inmigrantes los que llegaron a tierra. ➡️ En menos de un mes, dos desembarcos en la misma cala del litoral de Cartagena. — Onda Regional (@ORMurcia) August 26, 2026

Uno de esos portes lo hicieron con una narcolancha empleada para traficar con fardos de hachís, tal y como pone de manifiesto el vídeo publicado por Onda Regional el 26 de agosto.

Este tipo de embarcaciones planea sobre el mar, gracias a su elevada potencia, y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil no tiene medios para combatir los motores de las narcolanchas. En el último porte a Cala Dentoles, el pasado verano, más de sesenta tripulantes tomaron tierra.