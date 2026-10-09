López Miras y Luengo, este jueves, durante su visita al Hospital Los Arcos. Ayuntamiento de San Javier

El Hospital Los Arcos incorpora una Unidad de Rehabilitación Psicosocial para mejorar la atención en salud mental

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LO ESENCIAL Las claves El Hospital Los Arcos del Mar Menor incorpora una nueva Unidad de Rehabilitación Psicosocial y un equipo de tratamiento asertivo comunitario. Las nuevas instalaciones evitan el desplazamiento de los pacientes de la comarca hasta Cartagena, garantizando una mayor continuidad asistencial. El servicio contará con un equipo multidisciplinar compuesto por enfermeras especialistas, terapeuta ocupacional, trabajador social, psiquiatra y psicólogo clínico. La ampliación del Área de Salud Mental dará cobertura a una comarca con una población de más de 120.000 habitantes.

El Hospital Los Arcos del Mar Menor refuerza sus recursos de salud mental con más personal y nuevos servicios que se han instalado en una zona de 400 metros cuadrados que ha sido readaptada.

Esa modificación en el Área de Salud Mental, permitirá acoger un equipo de tratamiento asertivo comunitario y una Unidad de Rehabilitación Psicosocial, dotados con un equipo multidisciplinar de profesionales.

La Unidad de Rehabilitación Psicosocial con la que se ha dotado al Área de Salud VIII Mar Menor evitará el desplazamiento de los pacientes de la comarca hasta Cartagena y también supondrá una mayor continuidad asistencial.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, junto al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, han visitado el centro hospitalario para conocer esta mejora, en la víspera del Día de la Salud Mental que se celebra este viernes 10 de octubre.

"Es un recurso pensado para acompañar a las personas en procesos que requieren tiempo; para recuperar capacidad, ganar autonomía, retomar actividades cotidianas y recuperar espacios que pueden haberse visto afectados", según ha destacado López Miras.

“Se trata de una atención individualizada y coordinada, especialmente dirigida a personas que, por sus circunstancias clínicas, familiares o sociales, puedan tener dificultades para mantener una adecuada relación con los dispositivos ordinarios de salud mental”, tal y como ha detallado el jefe del Ejecutivo autonómico.

120.000 pacientes

El nuevo equipo multidisciplinar estará integrado por dos enfermeras especialistas en salud mental, un terapeuta ocupacional, un trabajador social, un psiquiatra y un psicólogo clínico.

Por su parte, el regidor de San Javier ha recordado que “es un servicio absolutamente fundamental para la población de la comarca en un hospital que atiende a más de 126.000 personas”.

Luengo también ha agradecido a la Comunidad Autónoma y a las asociaciones y profesionales su labor en materia de salud mental y celebró que “hoy hablemos de más recursos para cuidar a las personas del municipio y de la comarca”.