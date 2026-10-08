Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, este miércoles por la noche, junto al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, tras recibir la insignia de oro de Apoexpa. CARM

Miras llama "trilero" a Sánchez y critica a UGT y CCOO por la huelga antes del 29-N: "No han pisado la calle en ocho años"

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LO ESENCIAL Las claves Fernando López Miras acusa a Pedro Sánchez de aprobar decretos de vivienda sin el aval del Congreso y lo califica de «mentiroso» y «trilero». El presidente murciano llama a votar el 29 de noviembre y sostiene que el Gobierno ha convertido la vivienda en el principal problema de los españoles. López Miras critica a UGT y CCOO por respaldar una huelga general 48 horas antes de la campaña electoral y les reprocha no haber reaccionado en ocho años. En Fruit Attraction, defendió al sector agrícola murciano y participó en los Premios APOEXPA, donde Isabel Díaz Ayuso recibió la insignia de oro.

El jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha aprovechado su asistencia a Fruit Attraction para elevar el tono contra el presidente del Gobierno, por aprobar sendos decretos de vivienda sin el aval del Congreso de los Diputados.

"Pedro Sánchez es un mentiroso, es un trilero". "El 29 de noviembre, los españoles le diremos que se vaya con sus dos decretos de vivienda", tal y como ha criticado López Miras.

El presidente de la Región de Murcia y líder de los populares murcianos también ha hecho un llamamiento a ejercer el derecho al voto: "Solo con el presidente Núñez Feijóo se podrán construir las viviendas que los jóvenes y las personas vulnerables necesitan".

López Miras se ha mostrado molesto con UGT y Comisiones Obreras, por apoyar al Sindicato de Inquilinas de Madrid para convocar una huelga general "48 horas antes" del inicio de la campaña para las elecciones generales.

"Se convoca una huelga general para que incida en la campaña". "Los sindicatos tienen que quitarse las máscaras, cuando se pierde la coherencia, se pierde la credibilidad".

López Miras recuerda a los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, que convocan un paro tras dos legislaturas de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa: "Este Gobierno cogió el problema de la vivienda con el número 16 para los españoles y lo ha situado en el primer problema para los ciudadanos".

Los sindicatos se quitan la máscara convocando una huelga general 48 horas antes de empezar la campaña electoral. No han pisado la calle en ocho años de políticas nefastas de Sánchez para la vivienda. El 29N es el momento de la verdad. https://t.co/u8PXkkBskK — Fernando López Miras (@LopezMirasF) October 7, 2026

El presidente murciano ha afeado a Sordo y Álvarez su labor sindical durante las dos últimas legislaturas: "No han pisado la calle en ocho años de políticas nefastas de Sánchez para la vivienda".

También ha advertido a los líderes sindicales que "van a tener que dar muchas explicaciones" a la sociedad española: "¿Contra quién convocan la huelga, para qué y por qué?"

López Miras considera que el actual Ejecutivo central de coalición, entre PSOE y Sumar, tiene la responsabilidad del panorama actual que presenta el mercado del alquiler y la compra de vivienda.

"Este gobierno ha tomado decisiones intervencionistas que protegen más a los okupas que a los propietarios y ha hecho que la vivienda sea un bien de lujo, un bien escaso para los más vulnerables".

"Indultos a los separatistas"

Durante su paso por Fruit Attraction en IFEMA Madrid, el presidente murciano ha reprochado a Pedro Sánchez que cuele "por la puerta de atrás" dos decretos que "el Congreso de los Diputados le dijo que no estaba de acuerdo".

López Miras considera que "el 29N es el momento de la verdad" frente al "trilerismo" del actual Gobierno de España. "Pedro Sánchez llegó al Gobierno diciendo que iba a indultar a los separatistas catalanes y lo primero que hizo fue indultos a los separatistas".

El viaje del presidente de Murcia a la capital, para asistir este miércoles a la feria internacional del sector hortofrutícola Fruit Attraction, también ha estado marcado por la asistencia de López Miras a los Premios APOEXPA 2026 donde se le entregó la insignia de oro a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso mostrando una metopa en agradecimiento a su apoyo al sector agrícola. CARM

"La Región de Murcia hoy es lo que es gracias a sus agricultores", tal y como ha reflexionado López Miras en su cuenta personal de 'X'.



"Gracias, presidenta Isabel Díaz Ayuso, por tu apoyo al sector de la fruta y la verdura y por compartir la visión de un Estado que protege al campo y a los trasvases. Y también a José María Ponzano y Carmen Crespo [PP], por ser referentes que impulsan cada día nuestra agricultura con esfuerzo y honradez. Enhorabuena por los reconocimientos de APOEXPA".

Por su parte, la presidenta madrileña ha mostrado su agradecimiento en sus redes sociales a los miembros de la Asociación de Productores – Exportadores de Frutas, Uva de Mesa y Otros Productos Agrarios (APOEXPA).

"El campo es nuestra cultura, nuestros pueblos, nuestra gastronomía y nuestro futuro", según Díaz Ayuso.

"Gracias a APOEXPA por este reconocimiento, que quiero compartir con todos los agricultores madrileños y, especialmente, con quienes este verano lo han perdido todo en la Sierra Oeste". "Defender el campo es defender España y nuestra forma de vida".