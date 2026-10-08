El Ayuntamiento de Mula asiste a Fruit Attraction para apostar por una "agricultura más competitiva e innovadora"
La cooperativa muleña FRUCIMU ha aprovechado su presencia en IFEMA para buscar alianzas y abrir nuevas oportunidades comerciales.
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El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, ha visitado la feria Fruit Attraction en IFEMA Madrid para respaldar al sector agrícola local.
El regidor muleño ha acompañado a FRUCIMU, la cooperativa del municipio presente en la feria de la mano de FECOAM.
Moreno destacó que el sector agrícola es fundamental para la economía de Mula, generando riqueza, empleo y oportunidades de desarrollo.
La presencia en la feria internacional busca abrir nuevas oportunidades comerciales en ámbitos como la digitalización y la sostenibilidad.
El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, acompañado por el concejal de Servicios, Vicente López, se ha desplazado a IFEMA Madrid para mostrar en Fruit Attraction el respaldo del Ayuntamiento al sector agrícola.
"Es uno de los sectores fundamentales para la economía y el desarrollo del municipio", según ha manifestado el regidor.
Fruit Attraction es una feria internacional que se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro hortofrutícolas y Moreno ha remarcado que el sector agrícola muleño "no podía faltar", a un evento que ha reunido este año a 2.500 empresas expositoras de 78 países.
"Es un escaparate estratégico para conocer nuevos mercados, tendencias, tecnologías e innovaciones que están definiendo el futuro de la agricultura".
Durante su viaje a Madrid, el alcalde de Mula ha acompañado a FRUCIMU, cooperativa muleña presente en la feria de la mano de FECOAM.
"Hemos puesto en valor el trabajo de nuestros agricultores y de las empresas y cooperativas que llevan la calidad de los productos de Mula a los mercados nacionales e internacionales", según ha resaltado el regidor socialista Juan Jesús Moreno.
La Cooperativa FRUCIMU ha aprovechado su presencia en IFEMA para buscar alianzas, abrir nuevas oportunidades comerciales y avanzar en ámbitos como la innovación, la digitalización y la sostenibilidad.
"Estar presentes en Fruit Attraction es también estar al lado de nuestros agricultores y reconocer el enorme peso que tiene el campo en Mula", según recalca el alcalde, Juan Jesús Moreno.
"Riqueza y empleo"
"Nuestro sector agrícola genera riqueza, empleo y oportunidades, y cuenta con profesionales y cooperativas capaces de innovar, crecer y competir en mercados cada vez más exigentes".
"Desde el Ayuntamiento reafirmamos el apoyo al sector agrícola y al tejido productivo local, acompañando a quienes trabajan cada día para impulsar una agricultura más competitiva, innovadora y sostenible y para que el nombre y los productos de Mula continúen llegando cada vez más lejos".