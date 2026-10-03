El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, durante el encuentro con los integrantes del Grupo de Trabajo Marítimo de Gasnam. APC

El puerto de Cartagena aborda el futuro del GNL con una delegación del Grupo de Trabajo Marítimo de Gasnam

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LO ESENCIAL Las claves El puerto de Cartagena ha recibido al Grupo de Trabajo Marítimo de Gasnam para analizar el presente y futuro del GNL, BioGNL y gases renovables en el transporte marítimo. La jornada abordó retos regulatorios, operativos y tecnológicos de la descarbonización con profesionales de los sectores marítimo y energético. Cartagena destaca por la dársena de Escombreras, la terminal de Enagás y su experiencia en bunkering; fue pionera en Europa en 2017 con suministro de GNL pipe-to-ship. La terminal cuenta con dos pantalanes para operaciones large y small scale y concentró en 2025 el 23% del bunkering realizado desde terminales de Enagás.

El puerto de Cartagena ha recibido una delegación del Grupo de Trabajo Marítimo de Gasnam, para abordar el presente y futuro del GNL, el BioGNL y otros gases renovables aplicados al transporte marítimo.

La jornada ha comenzado con la bienvenida del presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, y del vicepresidente marítimo de Gasnam, José Poblet, a los profesionales del sector marítimo y energético para analizar los principales retos regulatorios, operativos y tecnológicos vinculados a la descarbonización.

Durante su intervención, Pedro Pablo Hernández ha destacado que Cartagena reúne "muchos de los elementos que están marcando la transformación energética del transporte marítimo", gracias a la capacidad de la dársena de Escombreras, la terminal de regasificación de Enagás, su tejido industrial y la experiencia acumulada en operaciones de bunkering.

“Aquí no hablamos solo de futuro, hablamos de experiencia, de infraestructuras y de operaciones que ya se están realizando”, según el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández.

Pionera en 2017

La ciudad portuaria fue pionera en Europa en 2017 con la primera operación de suministro de GNL a un buque, directamente desde una terminal de regasificación mediante pipe-to-ship. En la actualidad, la terminal dispone de dos pantalanes independientes preparados para operaciones large scale y small scale y, en 2025, concentró el 23 % del bunkering realizado desde las terminales de Enagás.

"La transición energética también necesita infraestructuras. No basta con hablar de nuevos combustibles; tenemos que preparar los muelles, los atraques y las conexiones para que esas operaciones puedan realizarse con seguridad, eficiencia y capacidad suficiente", tal y como defiende Hernández.

En la actualidad, el puerto de Cartagena también trabaja en la modernización de muelles, defensas y elementos de atraque, con el objetivo de adaptar las infraestructuras a buques de mayor tamaño y a nuevas operativas vinculadas a la evolución del sector energético.