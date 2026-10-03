Fernando López Miras, este sábado, junto a Miguel Tellado, en la Junta Directiva Autonómica del Partido Popular de la Región de Murcia. PP

Miras se postula a la reelección en el PP de Murcia y moviliza a la militancia para las elecciones ante un "Gobierno moribundo"

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LO ESENCIAL Las claves Fernando López Miras anuncia que optará a la reelección como presidente del PP de Murcia en el XIX Congreso Regional. El congreso extraordinario se celebrará el 14 de noviembre en Lorca y estará organizado por un comité presidido por la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez. El líder popular moviliza a militantes y simpatizantes ante una posible convocatoria de elecciones generales por Pedro Sánchez. López Miras critica al Ejecutivo central, al que define como un “Gobierno moribundo”, y reivindica a Alberto Núñez Feijóo como alternativa.

Fernando López Miras se presentará a la reelección como presidente del Partido Popular de la Región de Murcia.

El actual presidente del PP murciano ha hecho el anuncio, este sábado, durante una Junta Directiva Autonómica a la que ha asistido Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular.

"Hoy quiero anunciar, si queréis, solo si queréis, que me presentaré a la reelección como presidente del Partido Popular", tal y como ha anunciado López Miras, con el aval de Génova evidenciado por la presencia de Tellado a la junta.

La respuesta de los asistentes ha sido unánime, al grito de: "¡Presidente, presidente!"...

El anuncio del jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia y líder de los populares murcianos se produce después de conocer los resultados del último barómetro del CEMOP donde se prevé que logre de 21 a 22 diputados en la Asamblea Regional, en las próximas elecciones autonómicas de 2027, rozando la mayoría de 23 parlamentarios.

"Mi ilusión está intacta y mi compromiso con la Región es cada vez mayor". “Estoy seguro de que juntos podemos hacer que los mejores años de la Región de Murcia estén por llegar”, tal y como ha recalcado López Miras.

Mi ilusión es la #RegióndeMurcia y quiero seguir trabajando por ella.



Por eso, me presentaré a la reelección como presidente en el XIX Congreso Regional del @PPRMurcia.



Lo haré como siempre, contando con todos, porque juntos hemos conseguido que esta tierra sea imparable. pic.twitter.com/vRrxkmYpPh — Fernando López Miras (@LopezMirasF) October 3, 2026

Durante la Junta Directiva Autonómica del Partido Popular se ha aprobado la celebración del XIX Congreso Extraordinario Regional, el sábado 14 de noviembre, en Lorca, y el comité organizador lo presidirá la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez.

López Miras ha aprovechado este cónclave del PP murciano para invitar a movilizarse a los militantes y simpatizantes, ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones generales la próxima semana.

Elecciones generales

"Se abre un momento importante, en el que hay que engrasar la maquinaria del partido de cara a las elecciones que tenemos por delante".

López Miras ha insistido en que Sánchez está a la "deriva" con un "Gobierno moribundo", al tiempo que ha lamentado que el secretario general del PSOE se haya tomado este fin de semana como periodo de reflexión, para decidir si convoca o no a los ciudadanos españoles a las urnas.

"Nos lleva a estar pendientes de lo que diga Pedro Sánchez tras este fin de semana, cuando debería haber convocado las elecciones generales hace mucho tiempo, debería irse porque los problemas de los españoles los ha generado él ocho años de Gobierno".

“El Gobierno de Sánchez no da más de sí, y los españoles no aguantan más”, según ha incidido el presidente, alertando de que “el sanchismo va a intentar hacer ahora lo que mejor sabe hacer: crispar y tensionar, dividir y levantar su muro, y que éste sea más grueso que nunca”. “No dejemos que el muro del sanchismo llegue a la Región".

El líder de los populares murcianos ha hecho un llamamiento a "la ilusión" y "la esperanza" del electorado. "Tendremos un presidente del Gobierno sensible con nuestras necesidades, que una nueva etapa se puede abrir para los ciudadanos de la Región de Murcia y todos los españoles". "La solución a los problemas creados por Sánchez se llama Alberto Núñez Feijóo".