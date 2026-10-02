Un contenedor a la deriva en el Campo de Cartagena, este viernes, debido a la alerta roja por lluvias. Al lado, una calle de Los Alcázares que está anegada por el agua.

Un contenedor a la deriva en el Campo de Cartagena, este viernes, debido a la alerta roja por lluvias. Al lado, una calle de Los Alcázares que está anegada por el agua. Cedidas

Murcia

Envían un Es-Alert a los vecinos de Cartagena por lluvias de 100 litros y en Los Alcázares hay 2 metros de agua en las calles

En Mazarrón se ha enviado otra alerta a los vecinos. Preocupa el estado de las ramblas del Albujón y La Maraña por el caudal que arrastran.

Más información: Felipe González y Mariano Rajoy reclaman elecciones a Sánchez y piden un "pacto de Estado" en vivienda

Publicada
Actualizada
LO ESENCIAL
Exclusivo suscriptores
Síguenos
LO ESENCIAL
Generado con IA
Las claves

Cartagena y Mazarrón reciben un Es-Alert por el aviso rojo de lluvias y tormentas, con Protección Civil pidiendo permanecer en casa y evitar desplazamientos.

Las precipitaciones más intensas se concentran en Pozo Estrecho, La Puebla y La Palma, con unos 100 litros acumulados en las últimas horas.

En Los Alcázares se han registrado 25 litros en media hora; desbordamientos han inundado calles, donde el agua alcanza entre dos y tres metros en algunos puntos.

Emergencias activa el nivel 1 del Plan Inunmur y advierte de nivel rojo en la rambla del Albujón; las autoridades piden no cruzar ramblas, cauces ni zonas inundadas.

La Comunidad Autónoma ha emitido un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de los vecinos de Cartagena. El motivo es la alerta de la Agencia Estatal de Meteorología por un aviso rojo por lluvias y tormentas de "peligro extraordinario" para la población.

Desde el Ayuntamiento de Cartagena detallan que "las lluvias más intensas se están produciendo en la zona de Pozo Estrecho, La Puebla y La Palma, con alrededor de 100 litros acumulados en las últimas horas".

El mensaje de Protección Civil advierte de que la alerta por lluvias se extiende a todo el Campo de Cartagena y a la localidad costera de Mazarrón.

"Ante las fuertes lluvias y el riesgo de inundaciones en el Campo de Cartagena y Mazarrón, permanezca en su vivienda o busque un refugio seguro en zonas elevadas", según recuerda Protección Civil.

"No realice desplazamientos a pie o en vehículo, salvo que sea estrictamente necesario. No atraviese zonas inundadas, ramblas, cauces ni vados".

Los avisos por lluvias también afectan a Los Alcázares donde se han registrado 25 litros por metro cuadrado en media hora. "La situación está mal", tal y como resume una fuente de la Policía Local de este municipio a orillas del Mar Menor.

"Justo detrás del Instituto Menárguez Costa, se encuentra el Canal de la Urbanización La Dorada y unas tuberías pegadas al campo que se han desbordado, inundando todas las calles". "Ahora dicen que nos estamos moviendo entre 60 y 90 litros por metro cuadrado", según explica esta fuente de la Policía Local. "En algunas calles, el agua alcanza 2 o 3 metros de altura".

"Gran cantidad de agua desemboca en el Mar Menor, por la rambla, junto a la playa de Las Salinas, en Los Alcázares", advierte la cuenta de Emergencias Murcia en X, acompañando el mensaje con imágenes.

La Dirección General de Emergencias, a causa de los avisos de lluvia de nivel rojo en el Campo de Cartagena y Mazarrón, ha decretado el nivel 1 de emergencia del Plan Inunmur. Además, se ha enviado otro Es-Alert a los vecinos de Mazarrón.

Las ramblas

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha informado de que hay un nivel rojo por lluvias en la Rambla del Albujón, y nivel naranja, en la Rambla de La Maraña: "Permaneced atentos a los avisos e indicaciones de las autoridades". "Máxima precaución".

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha incidido en la misma cuestión: "Es importante evitar desplazamientos innecesarios, no atravesar zonas inundables, ramblas o cauces, y seguir la información en los canales oficiales".