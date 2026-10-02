Un contenedor a la deriva en el Campo de Cartagena, este viernes, debido a la alerta roja por lluvias. Al lado, una calle de Los Alcázares que está anegada por el agua. Cedidas

Envían un Es-Alert a los vecinos de Cartagena por lluvias de 100 litros y en Los Alcázares hay 2 metros de agua en las calles

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LO ESENCIAL Las claves Cartagena y Mazarrón reciben un Es-Alert por el aviso rojo de lluvias y tormentas, con Protección Civil pidiendo permanecer en casa y evitar desplazamientos. Las precipitaciones más intensas se concentran en Pozo Estrecho, La Puebla y La Palma, con unos 100 litros acumulados en las últimas horas. En Los Alcázares se han registrado 25 litros en media hora; desbordamientos han inundado calles, donde el agua alcanza entre dos y tres metros en algunos puntos. Emergencias activa el nivel 1 del Plan Inunmur y advierte de nivel rojo en la rambla del Albujón; las autoridades piden no cruzar ramblas, cauces ni zonas inundadas.

La Comunidad Autónoma ha emitido un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de los vecinos de Cartagena. El motivo es la alerta de la Agencia Estatal de Meteorología por un aviso rojo por lluvias y tormentas de "peligro extraordinario" para la población.

Desde el Ayuntamiento de Cartagena detallan que "las lluvias más intensas se están produciendo en la zona de Pozo Estrecho, La Puebla y La Palma, con alrededor de 100 litros acumulados en las últimas horas".

El mensaje de Protección Civil advierte de que la alerta por lluvias se extiende a todo el Campo de Cartagena y a la localidad costera de Mazarrón.

"Ante las fuertes lluvias y el riesgo de inundaciones en el Campo de Cartagena y Mazarrón, permanezca en su vivienda o busque un refugio seguro en zonas elevadas", según recuerda Protección Civil.

"No realice desplazamientos a pie o en vehículo, salvo que sea estrictamente necesario. No atraviese zonas inundadas, ramblas, cauces ni vados".

¡Brutal! Sonido ON. Rondando los 100 litros por metro cuadrado en puntos del Campo de Cartagena. Esta tarde (02/10/2036), así llueve en #LosAlcázares (#Murcia). Otra vez vuelve a ser castigada la misma zona, en el entorno del #MarMenor. Vídeo: @JoselitoCn. pic.twitter.com/WfGdv0PlIk — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) October 2, 2026

Los avisos por lluvias también afectan a Los Alcázares donde se han registrado 25 litros por metro cuadrado en media hora. "La situación está mal", tal y como resume una fuente de la Policía Local de este municipio a orillas del Mar Menor.

"Justo detrás del Instituto Menárguez Costa, se encuentra el Canal de la Urbanización La Dorada y unas tuberías pegadas al campo que se han desbordado, inundando todas las calles". "Ahora dicen que nos estamos moviendo entre 60 y 90 litros por metro cuadrado", según explica esta fuente de la Policía Local. "En algunas calles, el agua alcanza 2 o 3 metros de altura".

"Gran cantidad de agua desemboca en el Mar Menor, por la rambla, junto a la playa de Las Salinas, en Los Alcázares", advierte la cuenta de Emergencias Murcia en X, acompañando el mensaje con imágenes.

La Dirección General de Emergencias, a causa de los avisos de lluvia de nivel rojo en el Campo de Cartagena y Mazarrón, ha decretado el nivel 1 de emergencia del Plan Inunmur. Además, se ha enviado otro Es-Alert a los vecinos de Mazarrón.

Las ramblas

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha informado de que hay un nivel rojo por lluvias en la Rambla del Albujón, y nivel naranja, en la Rambla de La Maraña: "Permaneced atentos a los avisos e indicaciones de las autoridades". "Máxima precaución".

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha incidido en la misma cuestión: "Es importante evitar desplazamientos innecesarios, no atravesar zonas inundables, ramblas o cauces, y seguir la información en los canales oficiales".