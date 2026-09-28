El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, y el alcalde santomerano, Víctor Martínez, conociendo al detalle la funcionalidad de las cámaras de seguridad. Ayto. de Santomera

El Ayuntamiento de Santomera refuerza la seguridad y la labor policial instalando 40 cámaras de seguridad en las calles

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Santomera ha instalado cerca de 40 nuevas cámaras de videovigilancia en diferentes puntos del municipio. Las cámaras se ubican en calles, parques y espacios estratégicos para reforzar la seguridad ciudadana y mejorar el control del tráfico. El alcalde anunció que el proyecto continuará con la instalación de más cámaras en los próximos años, siempre dentro del marco legal. La inversión en seguridad cuenta con el respaldo del Gobierno regional, que ha subvencionado al municipio con más de 700.000 euros en los dos últimos años.

El Ayuntamiento de Santomera ha puesto en marcha cerca de 40 nuevas cámaras de videovigilancia, distribuidas por diferentes puntos del término municipal, una vez completados todos los trámites y autorizaciones necesarias para su funcionamiento.

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, y el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, han visitado las dependencias de Policía Local donde ya están operativas las cámaras que forman parte de una estrategia municipal orientada a reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta de las patrullas a pie de calle.

El sistema incluye dispositivos instalados en calles, parques y otros espacios estratégicos del término municipal, para mejorar la vigilancia preventiva, contribuir al control del tráfico, proteger mejor los espacios públicos y facilitar la detección de delincuentes.

“Estamos incorporando nuevas herramientas tecnológicas que ayudan a nuestros agentes a desarrollar su trabajo con mayor eficacia y que contribuyen a ofrecer más seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos", según ha destacado el alcalde Víctor Martínez.

Habrá más cámaras

El regidor ha avanzado que este proyecto tendrá continuidad en los próximos años mediante la instalación progresiva de nuevas cámaras en otras zonas del municipio. “La tecnología, bien utilizada y siempre dentro de la legalidad, es una gran aliada para mejorar la seguridad y para actuar con mayor eficacia frente a quienes no respetan las normas de convivencia".

“Estas cámaras están para proteger a quienes hacen las cosas bien y para ayudar a actuar contra quienes perjudican la convivencia”, según resaltó el regidor, al tiempo que recordó que se trata de mejorar los medios de los que dispone la Policía Local para desarrollar su trabajo.

"Nuestra responsabilidad es seguir respaldándolo y dotándolo de los mejores medios posibles para desempeñar sus funciones”, indicó.

Por su parte, durante la visita a las instalaciones policiales, el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, mostró el respaldo del Gobierno regional al Ayuntamiento de Santomera y que se ha traducido en estos dos últimos años en una subvención de 707.760 euros.

De esa cantidad, un total de 500.000 euros se han invertido para hacer frente a los gastos de personal y 207.000 euros para reforzar la seguridad con nuevos equipamientos técnicos que permitan avanzar en la protección de los vecinos.