Miras anuncia la aprobación del anteproyecto de Ley de Apoyo a la Empresa Familiar: "Una decisión pionera para su futuro"

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Las claves Generado con IA El Gobierno de Murcia ha aprobado el anteproyecto de Ley de Apoyo a la Empresa Familiar para facilitar el relevo generacional y evitar el cierre de empresas familiares. La nueva ley mejora la fiscalidad del relevo al reducir de cinco a tres años el plazo de mantenimiento para la reducción fiscal y rebaja la edad del donante de 65 a 60 años. El texto incluye medidas como el Cheque Relevo, protocolos familiares y una bolsa de relevo empresarial para negocios sin sucesión interna. La iniciativa busca asegurar la continuidad, profesionalización y resolución de conflictos en empresas familiares, reconociendo su importancia para la economía regional.

El Consejo de Gobierno acaba de aprobar el anteproyecto de Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, para evitar la falta de relevo generacional, ofreciendo herramientas, planificación y acompañamiento desde el Ejecutivo de la Región de Murcia.

"No queremos que nuestras empresas familiares tengan que cerrar por falta de relevo", tal y como ha subrayado Fernando López Miras, presidente autonómico, al tiempo que ha calificado la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar como "una decisión pionera para garantizar su futuro".

Cuando se apruebe esta norma, se mejorará la fiscalidad del relevo, a través de la flexibilización de algunos requisitos en el impuesto de sucesiones y donaciones. "Reducimos de cinco a tres años el plazo de mantenimiento exigido para beneficiarse de la reducción fiscal en el relevo, y rebajamos de 65 a 60 años, la edad a partir de la cual un donante puede acogerse a ella”, según ha ejemplificado López Miras.

"La empresa familiar merecía un marco estable". El presidente regional ha realizado estas declaraciones durante la sexta edición del Foro Avanza Empresa Familiar de la Región de Murcia, organizado por la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), bajo el lema: 'Origen y destino'.

No queremos que nuestras empresas familiares tengan que cerrar por falta de relevo.



Con la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar les ofrecemos herramientas, planificación y acompañamiento.



Una decisión pionera para garantizar su futuro en la #RegióndeMurcia. pic.twitter.com/Eemzm5FFr7 — Fernando López Miras (@LopezMirasF) September 25, 2026

En esta edición, el foro ha puesto el foco en uno de los principales desafíos de estas compañías: el relevo generacional.

López Miras ha avanzado que el anteproyecto de Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, nace del "diálogo" mantenido con las empresas familiares y de la necesidad de “reconocer su singularidad, favorecer su continuidad y aliviar sus cargas fiscales".

“La ley nace para asegurar la continuidad de las empresas familiares con más apoyo a la sucesión, la profesionalización y la resolución de conflictos”, según ha avanzado el presidente, asegurando que el texto consolida instrumentos puestos en marcha por su Ejecutivo, como el Cheque Relevo, los protocolos familiares, la mediación especializada y una bolsa de relevo empresarial para negocios viables sin sucesión interna.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de España sitúa el crecimiento de la economía regional en el 2,9% interanual, justo cuando las exportaciones murcianas han rozado los 7.460 millones de euros durante el primer semestre del año, creciendo más del triple que la media nacional.

Tales datos han llevado a López Miras a defender la importancia de sacar adelante la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, para que sigan aportando a la economía autonómica y “tomar decisiones sabiendo que sus frutos quizá los recojan otros".