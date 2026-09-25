La presidenta de la UCAM, María Dolores García, durante su asistencia al foro celebrado en el Vaticano. UCAM

La UCAM participa en el Vaticano en un foro para hacer una reflexión ética sobre la inteligencia artificial

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Las claves Generado con IA La UCAM ha participado en el foro internacional AI for Humanity Summit en el Vaticano, centrado en la reflexión ética sobre la inteligencia artificial. La presidenta de la UCAM, María Dolores García, presentó el modelo de desarrollo de IA de la universidad, enfocado en potenciar a la persona y no en sustituirla. El encuentro reunió a 80 representantes de diversos sectores para acordar una coalición y plantear compromisos éticos ante la Santa Sede. La UCAM compartió sus iniciativas en IA, como programas docentes y aplicaciones internas desarrolladas por su personal, durante el debate con expertos como el cofundador de Google DeepMind.

La Universidad Católica de San Antonio de Murcia (UCAM) ha participado en el foro AI for Humanity Summit, celebrado en el Vaticano, y cuyo objetivo es hacer una reflexión ética sobre la inteligencia artificial (IA).

La delegación de la UCAM ha estado encabezada por su presidenta, María Dolores García, y el objetivo de su presencia en este foro internacional era trasladar su modelo de desarrollo y aplicación de la IA, centrado en la persona como respuesta a los desafíos de la nueva era digital.

Todo ello, basado en la premisa de que la tecnología debe actuar como potenciadora, asistente y multiplicadora de las capacidades de la persona y no como su sustituta. "Desde este enfoque, la IA debe ayudar a las personas a tomar mejores decisiones sin reemplazar su responsabilidad y criterio", según sostiene en un comunicado la UCAM.

Este encuentro ha reunido a 80 representantes de los ámbitos tecnológico, empresarial, académico, inversor, gubernamental, filantrópico y religioso. En esta primera convocatoria, se ha acordado asentar la coalición y darle continuidad mediante encuentros y la presentación a la Santa Sede de los compromisos asumidos por sus participantes.

Cofundador de Google

Uno de los ponentes destacados ha sido Shane Legg, cofundador de Google DeepMind, encargado de abordar el impacto que puede tener el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados y la necesidad de afrontar sus implicaciones desde perspectivas que trasciendan el ámbito estrictamente tecnológico.

Por su parte, la UCAM ha aportado al debate su experiencia en la aplicación práctica de esta tecnología en el ámbito universitario.

Entre las iniciativas desarrolladas por la institución se encuentran su programa de IA gobernada, planes docentes específicos y la creación de aplicaciones internas basadas en inteligencia artificial por parte de personal de diferentes áreas.