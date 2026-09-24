La certificación Green Marine Europe recogida en Niza por el jefe del Área de Explotación del puerto de Cartagena, Fernando Muñoz, y la jefa de División de Sostenibilidad, Ana Vanesa Torrente. APC

El puerto de Cartagena se convierte en el primero de la UE con el certificado ambiental Green Marine Europe

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Las claves Generado con IA El Puerto de Cartagena es el primer puerto europeo en recibir la certificación ambiental Green Marine Europe. El reconocimiento evalúa indicadores como emisiones, biodiversidad, ruido submarino, residuos y relación con el entorno. El puerto ha superado una autoevaluación y una verificación externa independiente para obtener este certificado. Entre las acciones ambientales destacan la recuperación de Posidonia oceánica, el seguimiento de la biodiversidad y la colaboración con empresas portuarias.

El Puerto de Cartagena ha recibido la certificación Green Marine Europe, convirtiéndose en el primer puerto europeo en obtener este reconocimiento ambiental. La entrega ha tenido lugar en Niza, durante Green Shipping Day 2026: el encuentro anual que reúne a los principales actores europeos comprometidos con la transformación ambiental del sector marítimo.

Este reconocimiento evalúa el comportamiento ambiental de las organizaciones marítimas mediante indicadores relacionados, entre otros ámbitos, con emisiones, biodiversidad, ecosistemas acuáticos, ruido submarino, residuos y relación con el entorno.

De forma que se ha acreditado el desempeño ambiental de Cartagena, tras superar un proceso de autoevaluación y verificación externa independiente.

“Este reconocimiento tiene mucho valor para nosotros porque detrás hay años de trabajo, proyectos concretos y resultados. Queremos crecer, generar actividad y empleo y hacerlo protegiendo el entorno que nos hace únicos”, ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández.

El compromiso ambiental de las instalaciones cartageneras se traduce en actuaciones como la recuperación de Posidonia oceánica en aguas portuarias, el seguimiento de la biodiversidad y la avifauna, la investigación desarrollada a través de la Cátedra de Medio Ambiente y el trabajo conjunto con las empresas de la comunidad portuaria.

Los encargados de recoger la Green Marine Europe han sido el jefe del Área de Explotación, Fernando Muñoz, y la jefa de División de Sostenibilidad, Ana Vanesa Torrente.