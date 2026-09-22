López Miras anuncia una convocatoria "histórica de ayudas" para alquilar vivienda: 16 millones para 2.300 jóvenes

López Miras, este martes, en la sesión de control celebrada en la Asamblea Regional. CARM

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Las claves Generado con IA El Gobierno de la Región de Murcia lanzará una convocatoria de ayudas al alquiler para jóvenes, dotada con 16 millones de euros. La iniciativa beneficiará a unos 2.300 jóvenes de hasta 35 años, cubriendo gastos de alquiler durante dos años completos. Los jóvenes podrán recibir hasta 300 euros al mes si alquilan una vivienda completa y 200 euros si alquilan una habitación. Para acceder a la ayuda, será necesario presentar un contrato de alquiler y los justificantes de pago mensuales.

El Gobierno de la Región de Murcia quiere aportar soluciones al problema de la vivienda, enquistado en todas las autonomías del país y una de las grandes preocupaciones de los jóvenes. Para ello lanzará una convocatoria de ayudas al alquiler dotada con 16 millones de euros.

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha aprovechado su comparecencia en la Asamblea Regional, este martes, para anunciar "una convocatoria histórica de ayudas al alquiler" que beneficiará a unos 2.300 jóvenes de hasta 35 años.

López Miras ha detallado que las subvenciones se lanzarán "antes de que finalice" 2026 y permitirán cubrir gastos correspondientes a dos años completos de alquiler.

🏠 Vamos a lanzar una convocatoria histórica de ayudas al alquiler de vivienda para los jóvenes.



Destinaremos 16 millones de euros y saldrá antes de final de año para llegar a más 2.300 jóvenes.



El Gobierno de la @regiondemurcia ayuda a los jóvenes y no como hace el Gobierno… pic.twitter.com/XItpKPmKXG — Fernando López Miras (@LopezMirasF) September 22, 2026

El presidente autonómico ha explicado que los jóvenes podrán recibir hasta 300 euros al mes, durante esos dos años, cuando tengan alquilada una vivienda, percibiendo un total de 7.200 euros durante ese periodo.

En el caso de alquilar una habitación, es decir, compartir un piso arrendado entre varias personas, la subvención llegará a 200 euros mensuales.

López Miras se ha comprometido a afrontar la recta final de la legislatura "tomando decisiones pensando en las familias", en particular, "en los jóvenes, para ayudarles en el principal problema que tienen y que ha generado el Gobierno de España, que es el acceso a la vivienda”.

El objetivo de esta convocatoria es aliviar el esfuerzo económico que supone el alquiler para la economía de cualquier joven que se abre paso en el mercado laboral, facilitando que puedan emanciparse con ayudas directas.

¿Cómo pedir las ayudas?

Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán presentar su contrato de alquiler. La Administración regional comprobará que cumplen los requisitos y se recibirán las ayudas presentando los justificantes de pago de cada mensualidad.

López Miras ha dado a conocer esta nueva medida, durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea Regional.

En su intervención, el presidente murciano ha hecho énfasis en las políticas estatales desarrolladas en esta materia, y que en su opinión han convertido la vivienda en "un bien escaso e inaccesible” y “el primer problema para los españoles”.