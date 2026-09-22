El acto de presentación de la obra Don Juan Tenorio. Ayuntamiento de San Javier

El Don Juan Tenorio de Zorrilla regresa al cementerio de San Javier con novedades en la puesta en escena

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Las claves Generado con IA El cementerio de San Javier acoge de nuevo la superproducción 'Don Juan Tenorio. Sueño y realidad', con la participación de cerca de 200 personas. La representación incluye un recorrido sensorial por el cementerio, iluminado con miles de velas y acompañado de música y altares artísticos. Este evento es considerado patrimonio cultural local y es la única obra teatral íntegra en un espacio mortuorio en Europa. Las entradas para la función del 24 de octubre ya están a la venta por 15 euros en la web sanjavier.sacalaentrada.es y puntos físicos del municipio.

El campo santo de San Javier volverá a acoger -un año más- una superproducción en la que participan cerca de 200 personas: 'Don Juan Tenorio. Sueño y realidad en el cementerio de San Javier'.

Este espectáculo se ha convertido "en patrimonio cultural" de la turística localidad del Mar Menor, según resalta el concejal de Cultura, David Martínez

La obra de Zorrilla se podrá disfrutar el próximo 24 de octubre, consta de una apertura con un recorrido sensorial por el cementerio antiguo de la localidad que acaba junto al muro exterior. Allí se representa la obra teatral de Zorrilla -a cargo del Grupo de Teatro San Javier-.

El espectáculo comenzará a las 20.30 horas con la apertura de la puerta del cementerio antiguo, para iniciar un recorrido marcado por miles de velas, decenas de altares con imágenes religiosas, reproducciones de grandes pinturas, figurantes, música de orfeones, corales, ensambles de cuerda y viento, entre otros instrumentos.

Como viene ocurriendo a lo largo de los últimos diez años, habrá novedades en la puesta en escena de la historia de Zorrilla que habla del amor, la muerte y la redención.

El edil David Martínez ha destacado "la amplia participación" en este espectáculo, por parte del tejido cultural de San Javier como la Asociación de Belenistas, el Grupo de teatro local, coros y corales locales, Conservatorio de música, banda sinfónica de San Javier, coros y danzas Mar Menor.

"Es la única representación teatral que se representa íntegra en un espacio mortuorio en Europa”, según ha remarcado el titular de Cultura.

Entradas a la venta

Martínez ha invitado a los amantes del teatro, la cultura y al público en general: "A participar de esta experiencia única que une literatura clásica con una puesta en escena innovadora”.

Las entradas ya están a la venta, por un precio de 15 euros en el portal sanjavier.sacalaentrada.es, así como en las confiterías La Cierva y en la Papelería Gala.