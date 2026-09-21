Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia (c), este lunes, reunido con los representantes de Coag, Asaja, UPA y Fecoam. CARM

Miras pacta con colectivos agrarios un plan de 12M frente al "aumento" de costes y "las inclemencias meteorológicas"

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Las claves Generado con IA El Gobierno regional de Murcia ha pactado con las principales organizaciones agrarias un plan de apoyo de 12 millones de euros para el sector. El nuevo plan, que se lanzará antes de finalizar 2026, incrementa en un 50% la financiación respecto al año anterior. Entre las medidas destacan ayudas a agricultores de secano (5,5 millones), sanidad vegetal (2 millones) y ganadería extensiva (2,5 millones). El plan busca responder al aumento de costes de producción y a las dificultades climáticas, como la mayor frecuencia de DANAs y enfermedades en los cítricos.

Fernando López Miras ha mantenido una reunión de trabajo este lunes, con representantes de Coag, Asaja, UPA y Fecoam, para diseñar el nuevo plan de apoyo al sector agrario de la Región de Murcia.

El Palacio de San Esteban ha informado en un comunicado de que el citado plan se pondrá en marcha antes de que finalice este año 2026 y contará con un presupuesto de 12 millones de euros.

“Este paquete de medidas vuelve a evidenciar con hechos el compromiso inquebrantable del Ejecutivo regional con el campo murciano", según ha afirmado el Presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

El plan de apoyo al sector ya funcionó en 2025 con una financiación de 8 millones de euros, de forma que el Ejecutivo autonómico aumentará su presupuesto en un 50%.

La nueva edición del plan se estructurará en varias líneas estratégicas, diseñadas para responder a las dificultades climáticas y al incremento de los costes de producción. Una de ellas estará destinada a apoyar las producciones de secano.

Así lo ha anunciado López Miras: "Ante la escalada de costes de producción tenemos que apoyar a los agricultores de secano. Por eso, el Gobierno regional va a destinar 5,5 millones de euros en ayudas”.

Por otro lado, se va a diseñar una línea de apoyo dirigida a sanidad vegetal con especial atención a la situación provocada por el virus de la clorosis nervial amarilla, en el sector de los cítricos. Para ello se destinará una partida de 2 millones de euros.

Ganadería extensiva

También se prevén 2,5 millones de euros para ayudar a la ganadería extensiva y se incrementará la partida de apoyo al seguro agrario, para facilitar la contratación de pólizas frente a los efectos del cambio climático que afectan al sector agro -como una mayor frecuencia de las DANAs-.

"El sector primario de la Región de Murcia necesita respuestas ante el aumento de los costes y las inclemencias meteorológicas", tal y como ha recalcado Fernando López Miras.

“El objetivo prioritario es que la tramitación culmine con éxito y las ayudas lleguen de forma efectiva a los profesionales antes de que concluya el año 2026. El Gobierno de la Región de Murcia sigue donde siempre ha estado, al lado de su sector agrario, eliminando dificultades y trabajando con certidumbre frente a los retos del futuro".