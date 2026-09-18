Cuca Gamarra y José Miguel Luengo, este viernes, en la sala del prensa de la sede del Partido Popular en Murcia. PP

Gamarra anuncia en Murcia que el PP quiere "reformar" la Ley de Fuerzas de Seguridad: "Las narcolanchas son un arma"

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Las claves Generado con IA Cuca Gamarra anuncia en Murcia que el PP propone reformar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para mejorar la protección de policías y guardias civiles. La reforma busca aumentar la capacidad de respuesta de los agentes ante el crimen organizado, especialmente frente a bandas de narcos que utilizan narcolanchas y armamento de guerra. El PP justifica la propuesta por el aumento de la criminalidad en España, con incrementos en delitos sexuales, riñas y tráfico de drogas según el último balance del Ministerio del Interior. Asociaciones policiales alertan del riesgo que supone la logística de las mafias y el uso de narcolanchas como arma contra los agentes, destacando la necesidad de más medios y protección legal.

Cuca Gamarra ha visitado Murcia para mantener una reunión de trabajo, con cargos del Partido Popular con competencias en seguridad ciudadana en los 45 municipios de la comunidad murciana.

Durante el encuentro ha anunciado que el PP ha presentado una proposición de ley orgánica en el Congreso, para reformar la Ley de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"El objetivo es proteger a quienes nos protegen y dotarles de capacidad de respuesta ante situaciones de peligro", tal y como ha defendido la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra.

Los populares consideran necesaria esta reforma para que guardias civiles y policías nacionales cuenten con una mayor capacidad de respuesta y una mejor protección frente al crimen organizado, en particular, las bandas de narcos que disponen de una gran logística y de armamento de guerra.

Gamarra ha alertado de la "ausencia de medios materiales y humanos para esos hombres y mujeres que todos los días sirven a los españoles y velan por nuestra seguridad”.

La dirigente popular ha comparecido en rueda de prensa, en la sede del PP murciano. Allí se ha reunido con varios alcaldes, con el secretario general del Partido Popular de la Región de Murcia, José Miguel Luengo, y el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, con competencias en Emergencias.

Gamarra también ha justificado la idoneidad de plantear esta reforma de Ley de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ante los datos del último balance de criminalidad del Ministerio del Interior, y que en su opinión reflejan un "aumento de la delincuencia" en España.

Este informe del Ministerio evidencia un repunte de la criminalidad en nuestro país de un 0,5%, por el aumento de los delitos sexuales, las riñas y el tráfico de drogas -según ha informado Europa Press-.

Las agresiones sexuales han repuntado un 4%, aunque los dos incrementos más notables se producen en los delitos de lesiones y riña tumultuaria (+10%) y en los de tráfico de drogas (+8,3%).

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, reunida este viernes con alcaldes, portavoces y responsables de seguridad del PP en la Región de Murcia Europa Press

Desde Interior aseguran a Europa Press que el "aumento sostenido" de los delitos contra la libertad sexual, guarda relación "en parte" con las activas políticas de concienciación. En cuanto al aumento del tráfico de drogas, sostiene que se trata de un indicador de actividad policial.

El Balance de Criminalidad analiza 1.217.476 infracciones penales, registradas entre enero y junio de 2026, situando como las comunidades que más delitos acumulan a Aragón (+8,8%), seguida de las Islas Baleares (+7,9%) y Castilla-La Mancha (+7%).

Cuca Gamarra, en un comunicado difundido por el Partido Popular, denuncia que esos datos son fruto de dos factores. El primero: "La ineficacia y el desinterés del Gobierno de Sánchez por la seguridad de los ciudadanos".

Y el segundo factor: "La falta de una política eficaz por parte del Ministerio del Interior para luchar contra la delincuencia".

Asociaciones profesionales

La proposición de ley ya está registrada por el PP en el Congreso de los Diputados y plantea modificar distintos apartados de la normativa actual. Todo ello, según la dirigente popular, para responder a las peticiones de colectivos que representan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

“Las asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil han alertado de que las mafias cuentan con armas de guerra y que las narcolanchas se utilizan contra la integridad física de unos agentes que se encuentran en inferioridad de condiciones”. "Las narcolanchas, en sí mismas, ya son un arma que se utiliza contra nuestros agentes".

De hecho, Gamarra ha insistido en este apartado de la logística marítima en Murcia porque tres agentes del Servicio Marítimo fueron embestidos por unos narcos, este verano, en la costa de Águilas, obligándoles a disparar para arrestarles.

"La reforma legal que hoy presentamos en la Región de Murcia es la que solicitan los agentes y sus familias para poder llevar a cabo su labor”, según ha defendido la dirigente popular.

“Se trata de proteger la integridad y la vida de aquellos que tienen que luchar contra el narcotráfico en primera línea, y para eso, debemos dotarles de la posibilidad de utilizar las armas de fuego si es necesario”.